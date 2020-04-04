ووفق توقعات البيت الأبيض، يُتوقّع أن يودي كوفيد-19 بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة. 
ومن جانبه .. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، توصيةً حكوميّة جديدة لجميع الأمريكيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض - إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرةً للعاملين في مجال الصحة. 