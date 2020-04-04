واشنطن (أ ش أ)

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وفاة 1480 حالة إضافية بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، أن الولايات المتحدة سجلت، أسوأ حصيلة وفيات يوميّة في العالم بسبب فيروس كورونا المستجد منذ بدء انتشار الجائحة، حيث أحصت 1480 حالة وفاة إضافيّة خلال 24 ساعة فقط، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 7406 حالات.

ووفق توقعات البيت الأبيض، يُتوقّع أن يودي كوفيد-19 بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

ومن جانبه .. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، توصيةً حكوميّة جديدة لجميع الأمريكيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض - إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرةً للعاملين في مجال الصحة.

وكانت الولايات المتحدة، دعت إلى مواصلة الجهود الدولية المشتركة التى تستهدف تدمير الأسلحة التقليدية فى العالم بالتنسيق بينها وبين سائر الدول الأخرى المانحة للمعونات.

ونبهت وزارة الخارجية الأمريكية - فى تقرير أصدرته أمس الجمعة - إلى أهمية التعاون مع مجتمع المانحين الدوليين من أجل تعزيز السلام والأمن من خلال تقييد إتاحة الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر ومعالجة المخاطر الناجمة عن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في البلدان التي شهدت صراعات مسلحة.

وأشارالتقرير - الذي حمل عنوان (لأجل المضي بالأرض للسلامة) - إلى أهمية المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة وسائر الدول المانحة ، من أجل بناء عالم أكثر أمانًا وازدهارًا.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة ساهمت بنحو 7ر3 مليار دولار في أكثر من 100 دولة منذ عام 1993 لدعم هذه القضية كما مولت في عام 2019 جهود تدمير الأسلحة التقليدية في 58 دولة.