اليوم السابع
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"أمان" تقدم السلع الغذائية بسعر المصنع فى 15 منفذا بالأقصر.. صور

السبت، 04 أبريل 2020 10:23 ص
"أمان" تقدم السلع الغذائية بسعر المصنع فى 15 منفذا بالأقصر.. صور منافذ أمان
الأقصر – أحمد مرعى

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تتواصل بمحافظة الأقصر فعاليات منافذ أمان لتقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة لخدمة المواطنين، وذلك فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، وذلك برعاية مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر.

ومن جانبه أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تتوفر كافة السلع والخضروات والفاكهة والدقيق والخبز بكافة أنحاء المحافظة بصورة طبيعية وبأسعار منافسة لخدمة جميع المواطنين، خلال فترة حظر التجوال ومكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه تواصل المديرية من حملاتها اليومية للمرور علي المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، وذلك برفقة رجال إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية، وكذلك تلقى كافة الشكاوى على مدار الساعة للتدخل وحلها لخدمة المواطنين.

وتشهد منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية بالأقصر لتقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إقبال كبير من المواطنين حيث تقدم السلع بسعر المصنع دون وجود ربح، كما تتوافر جميع السلع الغذائية الأساسية فى تلك المنافذ وذلك لمحاربة إحتكار السوق فى المنتجات لدى التجار وأصحاب المحلات ورفع عدد منهم الأسعار، وستشهد المحافظة لتنظيم سلسلة من المنافذ خلال الفترة المقبلة تصل إلى 15 منفذ أمان بالتعاون مع الداخلية وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "كلنا واحد".

 1 منافذ أمان ضمن مبادرة كلنا واحد تقدم السلع الغذائية

 منافذ أمان ضمن مبادرة كلنا واحد تقدم السلع الغذائية

 

الاهالى خلال الشراء من منافذ أمان
الاهالى خلال الشراء من منافذ أمان

 

المنافذ تقدم السلع الغذائية بسعر المصنع فى 15 منفذ بالأقصر
المنافذ تقدم السلع الغذائية بسعر المصنع فى 15 منفذ بالأقصر

 

جانب من توافد المواطنين على منافذ كلنا واحد
جانب من توافد المواطنين على منافذ كلنا واحد

 


الاقصر

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