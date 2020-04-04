اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 04:24 م
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ألمانيا تسجل 6082 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 03:08 م
ألمانيا تسجل 6082 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
برلين /أ ش أ/

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أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بواقع 6082 إصابة و141 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ الإجمالي 85 ألفا و778 إصابة و1158 وفاة.

وذكر معهد روبرت كوخ التابع للحكومة الفيدرالية الألمانية، والمسؤول عن مكافحة الأوبئة والوقاية منها، أن عدد الحالات الجديدة يُمثل انخفاضا عن أمس الجمعة حيث تم تسجيل 6174 حالة، وهو ما اعتبره إشارة محتملة لبدء انخفاض مستوى تفشي العدوى في البلاد، لكن من المبكر جدا تحديد توجه انتشار الفيروس، حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن لوثار فيلر رئيس معهد روبرت كوخ قوله إن معدل الإصابات الجديدة انخفض بفضل الإجراءات الأكثر شمولا لمنع الناس من التجمع في الأماكن العامة أو أماكن العمل.

 


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