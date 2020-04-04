اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 10:24 م
خالد صلاح
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أكبر هيئة رقابية أمريكية تتعهد بتشديد الرقابة على إدارة ترامب

السبت، 04 أبريل 2020 09:50 م
أكبر هيئة رقابية أمريكية تتعهد بتشديد الرقابة على إدارة ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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تعهدت أكبر هيئة رقابية اتحادية أمريكية، اليوم السبت، بمواصلة انتهاج رقابة مستقلة "صارمة" على الهيئات الحكومية بعد أن اقال الرئيس دونالد ترامب المفتش العام للمخابرات الأمريكية فى وقت متأخر من الليل أمس الجمعة.

 

وقال مايكل هورويتز المفتش العام بوزارة العدل فى بيان إن مايكل أتكينسون الذى أقاله ترامب كان معروفا "بنزاهته ومهنيته وتمسكه بحكم القانون والرقابة المستقلة".

 

وقال ترامب فى رسالة إلى الكونجرس أمس إنه سيقيل المفتش العام للمخابرات الأمريكية الذى كان له دور فى إجراء تحقيق مساءلة الرئيس فى العام الماضى خلال 30 يوما.

 

تأتى الإقالة فى الوقت الذى تم فيه فى الآونة الأخيرة تكليف المفتشين العموميين المسؤولين عن الرقابة المستقلة على الهيئات الاتحادية برقابة واسعة على خطة مكافحة وباء كورونا بما فى ذلك إنفاق الميزانية المالية التاريخية التى تبلغ 2.3 تريليون دولار لتخفيف الأثر الاقتصادى للوباء.

 

وقال هورويتز فى البيان "سيواصل المفتشون العموميون القيام برقابة شديدة مستقلة على الهيئات التى نراقبها"، وقال ترامب أمس إن أتكينسون لم يعد يتمتع بثقته الكاملة.

 

وقرر أتكينسون أن تقرير الشخص الذى أفشى الأسرار فى تحقيق مساءلة ترامب موثوق به فيما يتعلق بإساءة ترامب استخدام منصبه فى محاولة التماس تدخل أوكرانيا فى الانتخابات الأمريكية التى ستجرى فى 2020 لمصلحته الشخصية.

 

وبعد جلسات حزبية مثيرة للجدل صوت مجلس النواب الذى يقوده الديمقراطيون بالموافقة على مساءلة ترامب تمهيدا لعزله ولكن مجلس الشيوخ الذى يقوده الجمهوريون برأ ساحته من هذه الاتهامات فى أوائل فبراير شباط.

 

 


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