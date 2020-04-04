اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 09:16 م
خالد صلاح
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أعضاء الحكومة الجزائرية يتبرعون بشهر من رواتبهم لصالح مكافحة كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 08:42 م
أعضاء الحكومة الجزائرية يتبرعون بشهر من رواتبهم لصالح مكافحة كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا فى الجزائر
أ.ش.أ

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قرر أعضاء الحكومة الجزائرية، التبرع بشهر من رواتبهم لصالح حسابات التضامن لصالح المساهمة في الجهود الوطنية للحد من آثار الأزمة الصحية لفيروس كورونا على المواطنين.

وبحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم السبت، فإن الحكومة أرادت أن تكون هذه المبادرة انعكاسا لروح الأخوة والتضامن والمساعدة الاجتماعية المتبادلة التي يتميز بها الشعب الجزائرى، واليقين يحدوها بأننا سنتمكن من تخطى هذه الأزمة الصحية بأقل الأضرار.

يذكر أن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، قد أعلن اليوم السبت ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 1251 حالة إصابة، و130 وفاة.  


الجزائر

الحكومه الجزائريه

كورونا

فيروس كورونا

مكافحه كورونا

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