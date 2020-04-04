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أسوان تشهد انطلاق مبادرة "عمر بـيت يتيم" لخدمة الأيتام.. صور

السبت، 04 أبريل 2020 02:38 م
أسوان تشهد انطلاق مبادرة "عمر بـيت يتيم" لخدمة الأيتام.. صور مبادرة عمر بـيت يتيم بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أعلنت جمعية الأورمان عن انطلاق مبادرة  "عمر بيت يتيم" داخل محافظة أسوان حتى يستفيد منها شرائح الأيتام فى جميع قرى ونجوع المحافظة وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر مختلفة ومتنوعة وتقديم خدمات طبية ومساعدات عينية لهم فى منازلهم.

وأكد محمود فؤاد نائب مدير عام الأورمان، أن الجمعية أطلقت هذه المبادرة تأكيدا على أهمية دعم شرائح الأيتام حتى فى أصعب الظروف وتوافقاً مع توجهات الدولة بعدم وجود تجمعات داخل المحافظة نظرا للمخاطر التى تواجهها بسبب انتشار فيروس كورونا .

وأشار فؤاد إلى أن مبادرة "عمر بيت يتيم " والتى يأتى إطلاقها تزامناً مع يوم اليتيم فى الجمعة الاولى من ابريل تستهدف كفالة الأيتام داخل منازلهم على مستوى محافظة أسوان من خلال إصلاح البيوت نتيجة الضرر الواقع عليها خلال فترة السيول السابقة وتسقيفها وتوصيل المياه لها وتقديم مواد غذائية وخدمات صحية .

وأكد فؤاد أن فرق عمل الأورمان المنتشرة فى محافظة أسوان نجحت فى تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين فى قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأشد احتياجاً داخلها بأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه فى دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

وأضاف فؤاد أن الخدمات الإنسانية المقدمة لهؤلاء الأيتام لهذا العام سوف تشمل أيضا دعمهم فى الحصول على تقديم مساعدات موسمية لهم تعينهم على مواجهة ظروف الحياة بشكل عام ودعمهم فى استكمال تعليمهم فى السنوات الدراسية المختلفة.

يذكر أن جمعية الأورمان أطلقت احتفالات يوم اليتيم قبل عدة سنوات من الآن واستمرت طوال هذه الفتـرة بهدف تعريف الرأى العام بقضايا هذه الشريحة ودعم الرأى العام لإيجاد حلول لمشكلات الأيتام فى قرى ونجوع العالم .

 

مبادرة عمر بـيت يتيم بأسوان (1)
مبادرة عمر بـيت يتيم بأسوان 

 

مبادرة عمر بـيت يتيم بأسوان (2)
مبادرة عمر بـيت يتيم بأسوان

 


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