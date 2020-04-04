اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 10:22 م
خالد صلاح
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أسوأ حصيلة لوفيات كورونا فى نيويورك بعد وفاة 630 شخصا فى يوم

السبت، 04 أبريل 2020 10:09 م
أسوأ حصيلة لوفيات كورونا فى نيويورك بعد وفاة 630 شخصا فى يوم اجراءات مكافحة فيروس كورونا
نيويورك (رويترز)

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قال آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، إن الأمراض المتصلة بفيروس كورونا قتلت 630 شخصا فى أسوا 24 ساعة تمر إلى الآن بالولاية التى تضررت من الجائحة أكثر من أى ولاية أمريكية أخرى.

وإلى الآن قتل فيروس كورونا المستجد 3565 شخصا فى الولاية. وقال كومو فى مؤتمر صحفى إن الوضع مثير للقلق بشكل خاص فى لونج أيلاند شرقى مدينة نيويورك حيث أن عدد الحالات يتصاعد "مثل حريق ينتشر".

وقال كومو "نحن لسنا فى الذروة إلى الآن، نحن نقترب منها"، وأضاف "مر 30 يوما فقط منذ حالتنا الأولى". وأضاف "تبدو عمرا كاملا".

وفى الولايات المتحدة أكبر عدد معروف من حالات كوفيد-19 وهو مرض رئوى يشبه الإنفلونزا يتسبب فيه فيروس كورونا.

وبحسب إحصاء رويترز أكدت الفحوص وجود أكثر من 300 الف حالة إصابة بالفيروس فى الولايات المتحدة وتوفى أكثر من 8100.

وتنبأ الخبراء الطبيون فى البيت الأبيض بأن يموت ما بين 100 ألف و340 ألف أمريكى فى الجائحة حتى إذا تم الانصياع للأوامر الصارمة بالبقاء فى البيوت.

وطبقا للإحصائيات توفى فى مدينة نيويورك وحدها أكثر من ربع عدد المتوفين بالفيروس فى الولايات المتحدة.

 

 


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كوفيد 19

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