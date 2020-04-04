أعلنت وزارة الصحة الاتحادية بأستراليا، تسجيل 230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 5 الأف و454 حالة، والوفيات إلى 28 شخصا، وأشارت الوزارة، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم - إلى استقرار الزيادة اليومية عند 5 % في الأيام الأخيرة، وهو أقل بكثير من القفزات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين وبلغت 30%.
وعلى الرغم من ظهور علامات على تباطؤ انتشار كورونا، فقد عززت أستراليا جهودها في السباق العالمي لوقف جائحة هذا الفيروس.
ويوم الخميس الماضي، قالت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية إنها بدأت المرحلة الأولى من اختبار لقاحات لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وكانت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية، قالت الخميس، إنها بدأت المرحلة الأولى من اختبار لقاحات لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا فيما تنضم إلى سباق عالمي لوقف الجائحة.
وبدأت منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية تجارب ما قبل المرحلة السريرية، والتي تشمل حقن قوارض بلقاحين محتملين، في منشأتها للأمن البيولوجي بالقرب من ملبورن.
وقال روب جرينفيل مدير الصحة في المنظمة لرويترز إن اختبار المرحلة الأولى سيستغرق نحو ثلاثة أشهر مضيفا أن أي لقاح ينتج بعد هذه المرحلة لن يكون متاحا للجمهور قبل أواخر العام المقبل.
وذكر أن العلماء يعملون بوتيرة "مذهلة"، ووصلوا إلى تجارب ما قبل المرحلة السريرية خلال نحو ثمانية أسابيع، في عملية تستغرق عادة ما يصل إلى عامين.
وقال "هذه هي السرعة التي (يعملون بها) في الوقت الراهن".
وأصيب أكثر من 85 ألف شخص بالفيروس في 207 بلدان ومناطق، مما أسفر عن وفاة أكثر من 42 ألفا. وأبلغت أستراليا عن نحو 5200 حالة إصابة و24 حالة وفاة.
وقال جرينفيل إنه يتوقع أن تبدأ تجربة أحد اللقاحين على البشر في وقت لاحق هذا الشهر أو أوائل الشهر المقبل.
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