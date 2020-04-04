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أزمة فيروس كورونا تتصدر أبحاث المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

السبت، 04 أبريل 2020 11:45 ص
أزمة فيروس كورونا تتصدر أبحاث المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية د.سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية
كتب مدحت وهبة

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أكد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه فى ظل اتخاذ الدولة العديد من الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا ومع تطور الأحداث، ومواكبةً هذا التطور يعمل أساتذة وأعضاء المركز حاليا على تقديم رؤية حول فيروس كورونا المستجد "الأزمة والفرص" وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، للخروج منها بمؤشرات تصلح لأبحاث متعددة تؤرخ لهذه الفترة غير المتكررة فى تاريخ العالم.

وقالت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إنه جارى حاليا وضع آليات العمل على تقديم رؤية ذات دلالات علمية حول فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الراهنة وترسيخ جهود الدولة والقرارات التى تم اتخاذها للوقاية من انتشار الفيروس ومدى استجابة المواطنين ووعيهم لهذه القرارات، وكذلك أيضا مدى تأثير هذه الازمة على الاقتصاد والقطاع غير الرسمى والعمالة اليومية وكيفية الخروج منها .

وأضافت الدكتورة سعاد عبد الرحيم انه يتم حاليا طريقة إعداد الرؤية البحثية حول فيروس كورونا من خلال استطلاع الآراء للوصول الى بيانات ومعلومات علمية تعكس الصورة الحقيقية للواقع ، والخروج بالعديد من الأبحاث والتوصيات التى تساعد متخذى القرار فى وضع الخطط وكيفية إدارة الأزمات ومواجهة التحديات .

جدير بالذكر ان المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية كان قد أعلن عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد واتباع تعليمات مجلس الوزراء فى هذا الشأن وتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بوضع خطة تضمن سلامه العاملين حيث تم تعليق كافة الأنشطة الخاصة بالندوات والاجتماعات منعًا لأى تجمعات بالمركز وأيضا الأنشطة الخاصة بإجراء البحوث الميدانية لاستطلاع آراء المواطنين حول القضايا المجتمعية كما تم تخفيض عدد العاملين بالمركز بما لا يخل بآليات العمل وأيضا منح العاملين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إجازات مدفوعة الأجر ،لاسيما وأن المركز يقوم بإعداد الأبحاث والدراسات العلمية التى تساعد متخذى القرار فى وضع الخطط والقرارات التى من شأنها خدمة المجتمع فى مختلف المجالات والقضايا المجتمعية.

 

 

 

 

 

 


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