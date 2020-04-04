اليوم السابع
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أردوغان يسطو على ممتلكات الأتراك.. حملة مصادرة لأراض ومبانى تشعل الغضب

السبت، 04 أبريل 2020 02:45 م
أردوغان يسطو على ممتلكات الأتراك.. حملة مصادرة لأراض ومبانى تشعل الغضب الرئيس التركى رجب طيب اردوغان
كتب مصطفى عنبر

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لم يشفع للأتراك التداعيات الاقتصادية الطاحنة التى خلفها وباء كورونا العالمى والذى تسبب فى ارتفاع حاد بنسب البطالة، فبخلاف حالة الذعر التى يعيشها غالبية المواطنين، وغياب الرعاية الصحية اللازمة، فوجئ عدد من سكان منطقة أورتاكوى بمحافظة ريزا التركية بحملة مداهمات ومصادرة أراض ومبانى من قبل بلدية همشين التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

 

على الرغم من إلغاء قرار مصادرة الممتلكات في منطقة همشين أورتاكوي بمحافظة ريزا التركية، قامت بلدية همشين التابعة لحزب العدالة والتنمية بعمليات بهدم الممتلكات فى ظل انتشار وباء كورونا وهى الحملة التى لم تتوقف رغم مخاطر استمرارها فى ظل انتشار وباء كورونا وخروجه عن السيطرة .

 

وتقدم المواطنون بحسب وسائل إعلام تركية معارضة بمايثبت ملكيتهم لتلك الممتلكات بشكوى لوزارة الداخلية التركية  عن طريق مركز الإتصالات الخاص برئاسة الجمهورية.

 

وكان مجلس بلدية همشين بمحافظة ريزى التركية قد قرر مصادرة ممتلكات 112 جزيرة و 12 قطعة أرض تقع في منطقة أورتا كوى وذلك عام 2015 وتعيينها كمناطق لمشروع التحول الحضري. بينما تقدم المواطنون الذين يمتلكون تلك الممتلكات بشكوى إلى المحكمة وتم رفع دعوى قضائية ضد البلدية. لتحكم المحكمة  الإدارية بمحافظة ريزى بإلغاء القرار الصادر عن البلدية وخطة التحول الحضري.


تركيا

اردوغان

فيروس كورونا

كورونا

وباء كورونا

البطالة

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