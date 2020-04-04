أحد العائدين من أمريكا: إجراءات الحجر الصحى تمت بطريقة ممتازة.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال أحد المصريين العائدين من أمريكا علي متن إحدى الرحلات الاستثنائية لشركة مصر للطيران والتي وصلت أمس لمدينة مرسي علم، مقر الحجر الصحي بأحد الفنادق ذات الخمس نجوم بمرسي علم، إن كل شيء تم بطريقة ممتازة وفي مصلحة الجميع.

وأضاف أحمد حليم العائد من أمريكا أمس إن الإجراءات داخل المطار كانت بطيئة لكنها في مصلحة الجميع حيث تم خروجهم من المطار في مجموعات وذلك بعد تعقيم المجموعات وحقائبهم بطريقة جيدة.

وأوضح أن الفندق جيد جداً وكل شئ متوفر بداخله وأنهم جميعا في حالة جيدة وستمر الـ 14 يوما الحجر الصحي علي خير ويعودون لأسرهم بخير، وتقدم بالشكر للجهات المسئولة علي عودتهم لبلدهم مصر بخير.

ووصلت صباح أمس الجمعة، الطائرة التى تقل المصريين العالقين فى أمريكا لمطار مرسي علم الدولي، قادمة من واشنطن، حيث سيتم إجراء الحجر الصحى عليهم بأحد فنادق مدينة مرسي علم 14 يوما.

وأكدت مصادر من داخل مطار مرسي علم لـ"اليوم السابع"، أن الرحلة أقلت 275 راكبا بينهم 18 طفلا عائدين من أمريكا، وجاري عملية فحصهم صحيا قبل نقلهم علي فندق المقرر إقامتهم فيه كحجر صحي.

وكشف المصدر أن هناك رحلة أخري ستصل صباح غد الأحد لمطار مرسي علم تقل أيضا مجموع من المصريين العالقين بأمريكا لإقامتهم في أحد فنادق مرسي عام كحجر صحي لمدة 14 يوم للتأكد من خليهم من فيروس كورونا المستجد، كذلك ستكون هناك رحلة ثالثة أيضا قادمة من أمريكا قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وكانت أكدت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، أنه في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي، تقرر تحويل رحلة واشنطن للهبوط بمطار مرسي علم وإجراء الكشف الطبي والتحاليل الفوري فور الهبوط، ثم إنهاء إجراءات وصول الركاب ووضعهم داخل إجراءات الحجر الصحي مثل ركاب رحلتين لندن وفرنسا .