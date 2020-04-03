اليوم السابع
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1000 مواطن سددوا مقدمات حجز وحدات الإسكان بالرحاب و12 أبريل موعد الحجز

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:37 م
1000 مواطن سددوا مقدمات حجز وحدات الإسكان بالرحاب و12 أبريل موعد الحجز عقارات - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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كشفت مصادر، مطلعة داخل هيئة المجتمعات العمرانية، أن نحو 1000 مواطن سددوا مقدمات حجز وحدات الرحاب والتي أعلنت عنها وزارة الإسكان، الشهر الماضى، وذلك على نحو 238 وحدة التي تم الإعلان عن طرحها للحجز.

 

ووفقا لكراسة الشروط، حددت وزارة الإسكان، يوم الأحد الموافق 12 أبريل، ليكون ، بداية الحجز من خلال الموقع الإليكتروني لبنك التعمير والإسكان، (www.hdb-reservation.com)، لحجز 238 وحدة سكنية، بمساحات من 92 م2 : 131 م2، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة.

 

 

وأوضحت الكراسة، أن مقدم الحجز يبلغ 100 ألف جنيه، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "onlineويمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقى الثمن (70 %) من خلال مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى المصرى وفقاً لشروطها.

 

وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: فى حالة عدم وجود حساب حالى للمتقدم على الموقع، يقوم  المتقدم بإنشاء حساب جديد (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل – العنوان – الرقم القومى للمواطن – الايميل – التليفون – اسم الزوجة ورقمها القومى).

 

 ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومى (الزوج – الزوجة)، وجه وظهر فى ورقة واحدة، وفى حالة  الحجز باسم القاصر يتم إدراج الرقم القومى الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد، ويجب تسجيل البريد الإليكترونى (الإيميل) خاصة للعملاء المقيمين خارج البلاد لضمان وصول كلمة المرور، ويتم إرسال رسالة بكلمة المرور عن طريق كل من (SMS)، والإيميل، ويجرى استخدامها في  الدخول على الموقع بعد ذلك (دخول مستخدم حالى)، وعن طريق الضغط على مفتاح (أرغب فى التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة) ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية، وتعديلها حسب الحاجة، وفى نهاية مراجعة البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذى سيتم استخدامه  كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية.

ويقوم العميل بتحويل مبلغ مقدم الحجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ 1500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأ، على أن يتحمل العميل العمولات، ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة)، ببنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، بأحد طرق السداد التالية: التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق (ACH)، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تفيد وصول مبلغ الحجز، وذلك خلال 72 ساعة (3 أيام عمل) من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة، يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995، أو عبر البريد الإليكترونى.

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده

الرحاب

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