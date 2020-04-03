اليوم السابع
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خالد صلاح
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وزير الصناعة اللبنانى: إجراءات قاسية بحق الصناعيين حال صرف العمال

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:05 ص
وزير الصناعة اللبنانى: إجراءات قاسية بحق الصناعيين حال صرف العمال كورونا فى لبنان
أ ش أ

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أصدر وزير الصناعة اللبنانى عماد حب الله، تعميما إلى القائمين على قطاع الصناعة فى لبنان، محذرا إياهم من مغبة صرف أى عامل لبنانى واستبداله بعامل من جنسيات أخرى تحت أى ظرف، فى ظل تفاقم معدلات البطالة جراء الأزمة الاقتصادية وفيروس "كورونا".
وأشار وزير الصناعة اللبناني - في التعميم الموجه إلى الصناعيين اللبنانيين - إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات قاسية بحق المخالفين لهذا التعميم، تبدأ بالتنبيه والتحذير وتصل إلى حد الإغلاق.
وأكد أن لبنان يرزح تحت عبء الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية المزمنة التي أدت الى ارتفاع نسبة البطالة بين اللبنانيين ووصولها الى معدلات مرتفعة، موضحا أن انتشار فيروس "كورونا" فاقم هذه الأزمات.
وقال الوزير اللبناني "كنا علمنا أن بعض الصناعيين قد لجأ الى صرف العمال اللبنانيين لاستبدالهم بعمال من جنسيات أخرى، بما قد يؤدي الى تداعيات خطيرة تهدد الأمن الصناعي والاقتصادي والاجتماعي؛ الأمر الذي ينذر بإمكانية حدوث انفجار اجتماعي بين السكان، وخروج العملات الصعبة والإيرادات المالية عن المنظومة الاقتصادية اللبنانية، وحرمان الخزينة من إيرادات كبيرة، وتخفيض حجم الدخل الوطني، ومن ثم انخفاض حجم الاستهلاك المحلي على السلع الوطنية والاجنبية على حد سواء".


لبنان

كورونا

كورونا فى لبنان

فيروس كورونا

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