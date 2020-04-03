اليوم السابع
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وزير الصحة اللبنانى: بدء عودة المغتربين الأحد من الخليج وأفريقيا

الجمعة، 03 أبريل 2020 06:00 ص
وزير الصحة اللبنانى: بدء عودة المغتربين الأحد من الخليج وأفريقيا كورونا فى لبنان
أ ش أ

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أعلن وزير الصحة اللبنانى حمد حسن، البدء اعتبارا من يوم الأحد المقبل فى تسيير رحلات طيران لإعادة اللبنانيين المغتربين فى دول الخليج وأفريقيا التى تشهد انتشارا ضئيلا لفيروس كورونا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الصحة الليلة في ختام اجتماع مطول للجنة الوزارية المعنية بمتابعة ملف وباء كورونا والتي يترأسها رئيس الحكومة حسان دياب، بمشاركة اللجنة الفنية الخاصة بدراسة آلية عودة اللبنانيين من الخارج.
وقال الوزير حمد حسن إن شرط العودة، بإجراء اللبناني المغترب الفحوصات المخبرية الخاصة باكتشاف فيروس كورونا وفي مقدمها فحص الـ (بي سي آر) قبل 72 ساعة من الصعود إلى الطائرة، وإذا تعذر ذلك ينبغي على الراغبين في العودة الإقامة في أحد الفنادق المخصصة وانتظار فترة 24 ساعة لحين إجراء فحص الـ (بي سي آر) في بيروت.
وأشار إلى أنه عقب 24 ساعة من انطلاق رحلات العودة إلى لبنان، سيبدأ التقييم الوبائي للمرحلة الأولى، لتنطلق خطة العودة المعدلة ابتداء من الثلاثاء المقبل من كافة الدول، ومن ضمنها الأوروبية وغيرها، مشددا على أن هذه الإجراءات تستهدف حماية اللبنانيين الوافدين على متن الطائرات وأهلهم ومجتمعهم في لبنان.
وعُلقت حركة الملاحة الجوية في لبنان وجرى إغلاق مطار بيروت وكذلك الموانىء البحرية والمنافذ البرية منذ 18 مارس الماضي، في إطار قرار التعبئة العامة الصحية الذي اتخذته الحكومة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وأبدى لبنانيون عالقون ومغتربون في عدد من الدول رغبتهم في العودة بصورة استثنائية إلى لبنان، حيث أشار بعضهم إلى أنهم من الطلاب وأن إيقاف التحويلات المالية من جانب البنوك اللبنانية أدى إلى نفاد أموالهم في الخارج، كما قال البعض الآخر إنهم يتواجدون في دول القطاع الصحي بها غير مجهز لتقديم الرعاية الطبية حال تفشي وباء كورونا.


لبنان

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى لبنان

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