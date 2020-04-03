اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 12:58 م
خالد صلاح
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وزير الصحة البريطانى : ذروة تفشى كورونا فى البلاد ستحدث قريبا

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:36 م
وزير الصحة البريطانى : ذروة تفشى كورونا فى البلاد ستحدث قريبا مصابى فيروس كورونا فى بريطانيا
أ ش أ

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أعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، اليوم الجمعة، أن ذروة تفشى فيروس كورونا فى البلاد ستأتى أقرب قليلا مما كان متوقعا لتكون فى الأسابيع القليلة القادمة، وقال الوزير البريطانى لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن النماذج "تشير إلى أن الذروة ستأتى أقرب قليلا من التوقعات السابقة، خلال الأسابيع القليلة القادمة، لكن هذا يتوقف بشدة على عدد الناس الذين يتبعون توجيهات التباعد الاجتماعي". 
 
وتأتى تصريحات المسئول البريطاني، فى وقت تشهد فيه بعض مستشفيات البلاد نقصا حادا فى كمية الأكسجين التى توفرها أجهزة التنفس الاصطناعى بسبب عدد المرضى الكبير، الذين يخضعون للعلاج من فيروس كورونا المستجد.
 
ودفع ذلك السلطات الصحية فى الدولة، إلى تحذير جميع المستشفيات البريطانية من ضرورة الحد من عدد الأشخاص، الذين تقدم لهم أجهزة الاصطناعى.
 
وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إن الأمر "مقلق للغاية" ويشكل "مخاوف أمنية خطيرة قد تكون لها عواقب وخيمة على المرضى الذين يحتاجون إلى الأكسجين للبقاء على قيد الحياة".
 
وتشهد بريطانيا، ارتفاعا مهولا فى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت، البلاد أكثر من 29 ألف حالة، كما بلغت الحصيلة الإجمالية للمتوفين بالوباء على الأراضى البريطانية 2352.
 

بريطلنيا

الصحه البريطانيه

كورونا

فيروس كورونا

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