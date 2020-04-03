اليوم السابع
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مياه القليوبية تعلن أرقام مديري الأفرع للإبلاغ عن أعطال مياه الشرب على مدار اليوم

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:24 م
مياه القليوبية تعلن أرقام مديري الأفرع للإبلاغ عن أعطال مياه الشرب على مدار اليوم المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن أرقام هواتف مديري الأفرع الخاصة بالشركة بمدن المحافظة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة الإبلاغ عن أعطال وانقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي على مدار 24 ساعة  من قبل المواطنين.

وأكد "مجاهد"، في تصريحات صحفية، ان إعلان أقرام مديريى الأفرع على مستوى المدن يأتي في إطار سياسة الشركة لسرعة استقبال شكاوى العملاء والعمل على بحثها وحلها باسرع درجة ممكنة، وخاصة في ظل ما تعانيه الدولة ودول العالم حاليا ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة برئاسته وعضوية رؤساء المدن والمراكز والأحياء، تم ربطها مع غرف العمليات الفرعية بكل مدينة على مستوى المحافظة، لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن فرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة 15 يوما، وكذلك غلق المقاهي والمحال التجارية على مدار 24 ساعة يومي الجمعة والسبت طوال فترة الحظر.

وأكد محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التي نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أرقام الشكاوى للمياه 2
أرقام الشكاوى للمياه 2

 

أرقام الشكاوى للمياه
أرقام الشكاوى للمياه

 


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