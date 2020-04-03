اليوم السابع
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خالد صلاح
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منظمة الصحة: نافذة احتواء الكورونا بالشرق الأوسط تضيق

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:54 ص
منظمة الصحة: نافذة احتواء الكورونا بالشرق الأوسط تضيق منظمة الصحة العالمية
رويترز

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قالت منظمة الصحة العالمية الخميس إن حكومات الشرق الأوسط بحاجة للتحرك سريعا للحد من انتشار فيروس كورونا بعد أن ارتفعت الحالات إلى نحو 60 ألفا وهو ما يقرب من ضعف مستواها قبل أسبوع.

وقال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وهى منطقة تضم باكستان وأفغانستان والصومال وجيبوتى إضافة إلى دول الشرق الأوسط، "تم تسجيل حالات جديدة فى بعض من أكثر الدول تعرضا للخطر والتى بها أنظمة صحية ضعيفة".

وأضاف فى بيان "حتى فى الدول التى بها أنظمة صحية أقوى، شهدنا ارتفاعا مقلقا فى أعداد حالات الإصابة والوفيات المسجلة".

 

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

الشرق الأوسط

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