مقتل اثنين واصابة 487 شخصا فى 453 حادثا مروريا بإقليم البنجاب بباكستان

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لقى شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 487 آخرون اليوم الخميس فى 453 حادثا مروريا فى إقليم البنجاب بوسط غرب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أنه تم نقل 257 مصابا بجروح خطيرة إلى مستشفيات مختلفة بينما تم علاج 230 آخرين مصابين بجروح طفيفة على الفور من قبل فرق الإنقاذ الطبية.