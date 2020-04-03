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مفيش فايدة.. محل بيتزا بالمهندسين يخالف قرار الغلق الكامل للمحال يوم الجمعة.. فيديو

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:18 م
مفيش فايدة.. محل بيتزا بالمهندسين يخالف قرار الغلق الكامل للمحال يوم الجمعة.. فيديو محل بيتزا فى المهندسين يخالف قرار الغلق الكامل
كتب كريم صبحى

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رصدت كاميرا اليوم السابع اليوم الجمعة، مخالفة صريحة من محل بيتزا فى منطقة المهندسين لقرار مجلس الوزراء بغلق كافة المحلات يومى الجمعة والسبت طوال الـ24 ساعة، حيث فتح المحل أبوابه صباح اليوم بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن عقد اجتماع الحكومة بتقنية الفيديوكونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الإختلاط، لاسيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي، مؤكداً أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.

 

وأوضح مدبولي، أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الاختلاط، الأمر الذى يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الإقتصاد بصورة كبيرة، خاصة في العمل بالمصانع، لافتاً إلى أن هذا الأمر ضروري جداً وتحرص عليه الحكومة بشدة، وأن ذات التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات.

 

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تخفيض عدد العاملين فى الجهات الإدارية الحكومية، لأقل عدد ممكن، لتخفيف الضغط على وسائل النقل والمواصلات، وكذا تقليل الاختلاط، كما وجه بأن يتم إعطاء إجازات مدفوعة الأجر، للموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى، لتقليل التنقلات والحركة.


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