معهد روبرت كوخ: هناك أمل فى أن يهدأ وباء كورنا الأيام المقبلة فى ألمانيا

قال لوثر فيلير رئيس معهد روبرت كوخ الألمانى، إن هناك أملا فى أن يهدأ وباء كورونا في ألمانيا فى الأيام القليلة القادمة، بسبب التدابير الاحترازية التى منعت التجمعات.

وقال فيلير، فى لقاء نشرته صحيفة بيلد الألمانية، إن القيود نجحت، فى الحد من انتشار الوباء، حيث أصبح انتقاله للألمان أقل، بعد أن أصبح من الممكن تخفيض معدل نقل العدوى إلى شخص واحد، بما يعنى أن الشخص المصاب "فقط" يصيب شخصًا آخر في كل مرة، آملًا أن ينخفض الرقم إلى أقل من 1 في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف رئيس معهد روبرت كوخ، أنه في هذه الحالة ، ينخفض أيضًا عدد الأمراض بمرور الوقت، مطالبًا بمضاعفة الحفاظ على قواعد المسافة بين الأشخاص.

ارتفع معدل الوفيات في ألمانيا هذا الأسبوع، حتى 31 مارس ، كان المعدل لا يزال 0.8 % . وحتى يوم الجمعة ، بلغت النسبة 1.2٪. وقال فيلير: للأسف لدينا الآن حالات في دور رعاية المسنين ودور المسنين، و الناس يموتون فقط بعد مسار معين من المرض".

وقال فيلير ، أن هناك الآن المزيد من أماكن التنفس وأسرة العناية المركزة في جميع أنحاء البلاد، و هناك أمل متزايد في ألمانيا على المدى المتوسط لن تتضرر بشدة من الأزمة من حيث عدد القتلى مثل البلدان الأخرى.