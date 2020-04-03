مسئول: على الأمريكيين تغطية وجوههم والحفاظ على التباعد

رويترز

قال مدير المعهد القومى الأمريكى لأمراض الحساسية والأمراض المعدية، اليوم الجمعة، إن على الأمريكيين تغطية وجوههم إذا كان عليهم أن يخرجوا من منازلهم، لكنه حثهم على أن يلزموا العزل قدر الإمكان، وذلك فى وقت تستعد فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب لإصدار توصياتها بشأن تغطية الوجه.

وحذر الطبيب أنتونى فوتشى من استخدام العامة للكمامات، التى يجب تخصص للأطباء والممرضين وغيرهم فى الخطوط الأمامية لمحاربة المرض شديد العدوى.

وعلى الرغم، من أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، منها لم تصدر بعد بيانا رسميا حول ما إذا كان يجب على الأمريكيين تغطية وجوههم، فقد اقترح ترامب هذا الأسبوع أن يفعل الناس ذلك. ودعت بعض المدن الأمريكية بما فى ذلك لوس انجليس ونيويورك لاستخدامها بالفعل.

وقال فوتشى، لشبكة فوكس نيوز أمس الخميس "هذا إضافة إلى العزل وليس كبديل".

وأضاف، "المعلومات الأخيرة تفيد بأن الفيروس يمكن أن ينتشر بالفعل حتى عندما يتحدث الناس وليس فقط عن طريق السعال والعطس".