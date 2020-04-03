محافظ المنوفية: تطهير المنشآت الحكومية وفض الأسواق لمواجهة "كورونا"

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار رش وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية وكافة أماكن التجمعات وكذا فض الأسواق من خلال جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة وذلك فى إطار تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بأنه تم متابعة غلق المحال والمنشآت التجارية أثناء فترة الحظر للتأكد من انضباط الشارع وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء وكذا تم شن حملة لإخلاء سوق الباجور ومصادرة البضاعة المخالفة فى الشوارع لمنع البائعين من إفتراش الطرقات، وفض سويقة قرى الخضرة وكفر الخضرة وكفر سنجلف الجديد ومناوهلة وإسطنها، مضيفاً أنه تم رش وتطهير إدارة المرور وقرية زاوية جروان والشوارع الجانبية بمدينة الباجور .

كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتطهير الشوارع الرئيسية بمحيط مستشفيات الجامعة والقصر ومعهد الكبد ورش وتطهير المحطات المختلفة التابعة للشركة بنطاق المحافظة .

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وعدم التهاون حيال المخالفين حفاظاً على صحة المواطنين، بالإضافة إلى استمرار حملات تطهير وتعقيم ورش كافة المنشأت الخدمية بالمصالح الحكومية ودور العبادة وغيرها من أماكن التجمعات بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وكانت مجموعة من شباب قرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية قد أطلقت مبادرة بعنوان "دمليج أهم " بهدف المساهمة فى أعمال مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق تطهير القرية بأكملها .

وقام هؤلاء الشباب بتوفير المواد المطهرة، ووضعها داخل أجهزة رش، وتم تطهير جميع شوارع القرية والعزب المجاورة والجهات الحكومية فى القرية بالمواد المطهرة للمرة الثانية على التوالى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بجانب القيام بأعمال تجميل ونظافة مداخل ومخارج القرية، التى تعتبر من أكبر قرى مركز منوف والتى يطلق عليها بلد العلم والعلماء ،نظرا لأنه بها أكبر نسبة تعليم على مستوى المحافظة منذ قديم الأزل .

وشارك فى تنفيذ المبادرة المحاسب رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف، والمهندس طارق أبو حطب نائب رئيس مركز ومدينة منوف، والمهندس محمد شعبان نائب رئيس مركز ومدينة منوف وتأتى هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد.

وطالب مجموعة الشباب كل قرى المحافظة ومحافظات الجمهورية بتعقيم قراهم ومدنهم وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ظل بذل مجهزد كبير واضح من المسؤلين فى الدولة ولكى نستطيع بالمرور من تلك الأزمة إلى بر الأمان.



تطهير المنشآت الحكومية وفض الأسواق لمواجهة كورونا



تطهير المنشآت الحكومية وفض الأسواق لمواجهة كورونا



تطهير المنشآت الحكومية وفض الأسواق لمواجهة كورونا