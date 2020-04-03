محافظ الشرقية: التحاليل أثبتت إصابة مواطن بكورونا ونقله للحجر الطبي

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن ظهور حالة مصابة بفيروس الكورونا، من مركز ديرب نجم، مضيفا فى بيان له، أنه كلف مديرية الصحة ورئيس المدينة، بسرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وعمل تحاليل للمخالطين له .

وأوضح أن الحالة لمواطن مقيم بالقاهرة، وعاد هو زوجته وأولاده لقضاء إجازة في بلدته قرية اكراش فظهرت علية الأعراض خلال تواجده بالقرية ونقل للمستشفى.