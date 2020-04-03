اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية: التحاليل أثبتت إصابة مواطن بكورونا ونقله للحجر الطبي

الجمعة، 03 أبريل 2020 02:58 م
محافظ الشرقية: التحاليل أثبتت إصابة مواطن بكورونا ونقله للحجر الطبي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن ظهور حالة مصابة بفيروس الكورونا، من مركز ديرب نجم، مضيفا فى بيان له، أنه كلف مديرية الصحة ورئيس المدينة، بسرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وعمل تحاليل للمخالطين له .
 
وأوضح أن الحالة لمواطن مقيم بالقاهرة، وعاد هو زوجته وأولاده لقضاء إجازة في بلدته قرية اكراش فظهرت علية الأعراض خلال تواجده بالقرية ونقل للمستشفى.
 
وبدوره قالت مديرية الصحة، إن مستشفى حميات الزقازيق استقبلت "م ر ه ع" 44 عاما  مصاب بأعراض ارتفاع في درجة الحرارة وكحة وضيق في التنفس و تم  احتجاز المصاب داخل إحدى غرف العزل، وخضع لفحوصات كورونا واظهرت نتيجة التحاليل إصابته بالفيروس و جاري نقله لمستشفي العزل بالدقهلية .
من جانبه أوضح محمد حجازي رئيس مدينة ديرب نجم ، انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و التطهير و توجية فريق من الإدارة الصحية لعمل مسحة للمخالطين له .
 
يشار أن محافظة الشرقية،  شددت علي أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي " الصحة- الزراعة" بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
 
 .
 
 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

كورنا

صحة الشرقية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هيئة كبار العلماء بالأزهر تنشر بيانها الثانى حول كورونا بعد قليل

الجمعة، 03 أبريل 2020 02:53 م

الأمير تشارلز يفتتح أكبر وحدة عناية مركزة فى العالم لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 02:50 م

ماجواير يطالب لاعبى مانشستر يونايتد بالتبرع بـ30% من رواتبهم لمكافحة كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 02:50 م

صور.. "من النهاردة مفيش كورنيش".. حملات مكثفة بالإسكندرية لمنع التجمعات للوقاية من كورونا.. "السياحة والمصايف": مراقبة من المنتزه إلى بحرى بطول الكورنيش بالتنسيق مع الأمن.. والمحافظ: التعامل سيتم بكل صرامة وحسم

الجمعة، 03 أبريل 2020 02:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة