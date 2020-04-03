محافظ الشرقية: التحاليل أثبتت إصابة مواطن بكورونا ونقله للحجر الطبي

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن ظهور حالة مصابة بفيروس الكورونا، من مركز ديرب نجم، مضيفا فى بيان له، أنه كلف مديرية الصحة ورئيس المدينة، بسرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وعمل تحاليل للمخالطين له .
وأوضح أن الحالة لمواطن مقيم بالقاهرة، وعاد هو زوجته وأولاده لقضاء إجازة في بلدته قرية اكراش فظهرت علية الأعراض خلال تواجده بالقرية ونقل للمستشفى.
وبدوره قالت مديرية الصحة، إن مستشفى حميات الزقازيق استقبلت "م ر ه ع" 44 عاما مصاب بأعراض ارتفاع في درجة الحرارة وكحة وضيق في التنفس و تم احتجاز المصاب داخل إحدى غرف العزل، وخضع لفحوصات كورونا واظهرت نتيجة التحاليل إصابته بالفيروس و جاري نقله لمستشفي العزل بالدقهلية .
من جانبه أوضح محمد حجازي رئيس مدينة ديرب نجم ، انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و التطهير و توجية فريق من الإدارة الصحية لعمل مسحة للمخالطين له .
يشار أن محافظة الشرقية، شددت علي أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي " الصحة- الزراعة" بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
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