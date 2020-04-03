محافظ الإسكندرية يصدر قرارًا بتشكيل لجنة للمتابعة اللحظية لتداعيات فيروس كورونا

الإسكندرية جاكلين منير

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارا رقم 267 لسنة 2020، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، للمتابعة اللحظية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك بعضوية كلا من الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية السابق، والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة إسراء الباسطي مسئول مكافحة العدوى بمنطقة العامرية الطبية، والدكتور نادر خليل باحث خبير تخطيط عمراني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية لعرض الموقف الحالي لانتشار الفيروس بنطاق المحافظة.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن اللجنة تختص بالتنسيق مع كافة الجهات بنطاق محافظة الإسكندرية وذلك للوقوف ومتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي بالمحافظة بالإضافة الي وضع الإطار العام والخطط اللازمة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا في ظل أنه يشكل حالة طواريء عامة ويثير قلق المواطنين، وكذا متابعة الخطط الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة تهديد فيروس كورونا بنطاق محافظة الإسكندرية.

وكذلك الوقوف على جاهزية المستشفيات وغرف العمليات لرصد وإكتشاف أي حالات مشتبه فيها خاصة مع المواطنين العائدين من الخارج والأماكن المخصصة لعزل المصابين، والعمل على متابعة الحصول على الأجهزة الحديثة اللازمة لفحص المواطنين، والوقوف على جاهزية سيارات الإسعاف ومدى جاهزيتها بوسائل مكافحة نقل العدوي، ومتابعة تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا والوقوف على نسب الشفاء ونسب الوفيات بنطاق المحافظة، والعمل على وضع الخطط لتدريب الأطباء على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى طبقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

مع وضع الخطط اللازمة لتطهير كافة الأماكن والمصالح التي يتردد عليها المواطنين بما فيه وسائل النقل العامة للحد من انتشار العدوي. والإشراف على إجراءات التوعية اللازمة للمواطنين من خطورة الفيروس وإرشادهم لإتخاذ الإجراءات الوقائية والوعي الكافي للحد من انتشار الفيروس.