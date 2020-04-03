اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 08:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ما هو باسبور الحصانة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة؟

الجمعة، 03 أبريل 2020 08:01 م
ما هو باسبور الحصانة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة؟ جواز سفر
كتبت: نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت المملكة المتحدة باستحداث وثيقة جديدة أطلقت عليها "باسبور الحصانة" في محاولات للحد من انتشار وباء كورونا في بين السكان.

بدأ طرح الفكرة من قبل هيئة الصحة الألمانية، حيث أجرت دراسة حول عدد الأشخاص الذين كونوا مناعة ضد الفيروس ولم تعلق الحكومة الألمانية رسميا على موقفها من الباسبور.

قالت صحيفة الجارديان، إن باسبور الحصانة هو وثيقة أو شهادة تثبت أن شخصا ما لم يعد معرضا للإصابة بفيروس كورونا لأنه أصيب به، وسيعفى حامله من القيود المفروضة لاحتواء الفيروس.

ويلزم إجراء اختبار لإظهار ما إذا كانت الأجسام المضادة للفيروس موجودة في دم الفرد حيث أنه من الممكن أن يكون الشخص مصابا لكن لا تظهر عليه أعراض، ويشير الاختبار الإيجابي إلى أنهم مصابون بالفعل بالفيروس وبالتالي من المحتمل أن يكون لديهم قدر من المناعة.

ووفقا للتقرير سيكون للوثيقة بعض المنافع حيث ستمكن العاملين في مجال الرعاية الصحية من العودة إلى العمل بسرعة أكبر، كما ستسمح للأطباء الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس بأن يتم تخصيصهم للمناطق الأكثر خطورة وإعادة توزيع معدات الحكاية الشخصية على من هم في أمس الحاجة اليها.

تختلف الاختبارات من حيث الثقة في نتائجها وقد أخبر البروفيسور شارون بيكوك ، مدير الإصابات في الصحة العامة في إنجلترا ، أعضاء البرلمان أن الملايين من أدوات الاختبار المنزلي ستكون متاحة في خلال أيام ولكن قام مدير الأطباء البروفيسور كريس ويتي بإلغاء الفكرة خوفا من عدم دقة الاختبارات.

مشكلة أخرى هي أن الاختبارات تتم بشكل مثالي بعد 28 يومًا من الإصابة.

كما أن إحدى مشاكل مكافحة كورونا أنه لا يمكن أن يكون هناك يقين حول كيفية عمله خاصة وان فكرة جوازات الحصانة تعتمد على الأمل في أن الأشخاص الذين تعافوا وجاءت نتائجهم إيجابية للأجسام المضادة للفيروس ولكن في الوقت الحالي يعد الأمر كله مجرد فرضية.

ولم يكن لدى مرضى السارس مناعة طويلة الأجل وهو أيضًا فيروس تاجي وتشير التوقعات إنها من الممكن أن تستمر لمدة عام واحد.

وفي نفس السياق من الممكن أن تساعد الأجسام المضادة الأطباء على العودة الى العمل بشكل اسرع ولكم فقط في حال كانت الاختبارات دقيقة.

حقيقة أن فترة الحصانة غير معروفة هي مشكلة أخرى والتي إلى جانب صعوبة اختبار الكثير من الناس - دون الاعتماد على أدوات المنزل - يبدو أنها تفسد فرص إنهاء الاغلاقات على عدد أكبر من السكان.


المملكة المتحدة

وباء كورونا

COVID

19

بريطانيا

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إسماعيل عبد الوهاب.. صبى 13 عاما أصغر ضحايا كورونا فى المملكة المتحدة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:10 م

تراث وإبداع إنسانى أتلفه الوباء.. اللوفر بلا زوار.. المتاحف فى إيطاليا وأسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة مغلقة حتى إشعار آخر.. متحف تريتياكوف الروسى يخسر الملايين أسبوعيا.. ولوحة فان جوخ آخر الضحايا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:30 ص

محمد بن زايد: نتمنى للأمير تشارلز ولى عهد المملكة المتحدة الصحة والشفاء العاجل

السبت، 28 مارس 2020 04:54 م

"كورونا" فى القصر الملكى البريطانى.. ولى عهد المملكة المتحدة آخر مشاهير ضحايا الفيروس التاجى.. وسائل إعلام: الأمير تشارلز بالحجر الصحى مع زوجته بعد إصابته بـ"كوفيد 19".. والحذر لم يحمه من العدوى.. فيديو

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا لوفيات كورونا فى اليوم بواقع 1120 حالة

فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا لوفيات كورونا فى اليوم بواقع 1120 حالة

ما هو باسبور الحصانة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة؟

ما هو باسبور الحصانة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة؟

وزير التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى فى مايو المقبل ولن تتأثر بالحظر

وزير التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى فى مايو المقبل ولن تتأثر بالحظر

مؤسس أمازون يتبرع بـ100 مليون دولار لإطعام المحتاجين فى أمريكا بسبب كورونا

مؤسس أمازون يتبرع بـ100 مليون دولار لإطعام المحتاجين فى أمريكا بسبب كورونا

بدء حظر التجول في البلاد لليوم العاشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

بدء حظر التجول في البلاد لليوم العاشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

لندن تؤجل اتمام صفقة انتقال أحمد فتحى لبيراميدز

لندن تؤجل اتمام صفقة انتقال أحمد فتحى لبيراميدز

بيانات جوجل: 50% تراجع فى الحركة بين المطاعم والمقاهى بمصر بسبب كورونا

بيانات جوجل: 50% تراجع فى الحركة بين المطاعم والمقاهى بمصر بسبب كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-4-2020

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة