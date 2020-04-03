ما هو باسبور الحصانة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة؟

كتبت: نهال طارق

قامت المملكة المتحدة باستحداث وثيقة جديدة أطلقت عليها "باسبور الحصانة" في محاولات للحد من انتشار وباء كورونا في بين السكان.



بدأ طرح الفكرة من قبل هيئة الصحة الألمانية، حيث أجرت دراسة حول عدد الأشخاص الذين كونوا مناعة ضد الفيروس ولم تعلق الحكومة الألمانية رسميا على موقفها من الباسبور.



قالت صحيفة الجارديان، إن باسبور الحصانة هو وثيقة أو شهادة تثبت أن شخصا ما لم يعد معرضا للإصابة بفيروس كورونا لأنه أصيب به، وسيعفى حامله من القيود المفروضة لاحتواء الفيروس.



ويلزم إجراء اختبار لإظهار ما إذا كانت الأجسام المضادة للفيروس موجودة في دم الفرد حيث أنه من الممكن أن يكون الشخص مصابا لكن لا تظهر عليه أعراض، ويشير الاختبار الإيجابي إلى أنهم مصابون بالفعل بالفيروس وبالتالي من المحتمل أن يكون لديهم قدر من المناعة.



ووفقا للتقرير سيكون للوثيقة بعض المنافع حيث ستمكن العاملين في مجال الرعاية الصحية من العودة إلى العمل بسرعة أكبر، كما ستسمح للأطباء الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس بأن يتم تخصيصهم للمناطق الأكثر خطورة وإعادة توزيع معدات الحكاية الشخصية على من هم في أمس الحاجة اليها.



تختلف الاختبارات من حيث الثقة في نتائجها وقد أخبر البروفيسور شارون بيكوك ، مدير الإصابات في الصحة العامة في إنجلترا ، أعضاء البرلمان أن الملايين من أدوات الاختبار المنزلي ستكون متاحة في خلال أيام ولكن قام مدير الأطباء البروفيسور كريس ويتي بإلغاء الفكرة خوفا من عدم دقة الاختبارات.



مشكلة أخرى هي أن الاختبارات تتم بشكل مثالي بعد 28 يومًا من الإصابة.



كما أن إحدى مشاكل مكافحة كورونا أنه لا يمكن أن يكون هناك يقين حول كيفية عمله خاصة وان فكرة جوازات الحصانة تعتمد على الأمل في أن الأشخاص الذين تعافوا وجاءت نتائجهم إيجابية للأجسام المضادة للفيروس ولكن في الوقت الحالي يعد الأمر كله مجرد فرضية.



ولم يكن لدى مرضى السارس مناعة طويلة الأجل وهو أيضًا فيروس تاجي وتشير التوقعات إنها من الممكن أن تستمر لمدة عام واحد.



وفي نفس السياق من الممكن أن تساعد الأجسام المضادة الأطباء على العودة الى العمل بشكل اسرع ولكم فقط في حال كانت الاختبارات دقيقة.



حقيقة أن فترة الحصانة غير معروفة هي مشكلة أخرى والتي إلى جانب صعوبة اختبار الكثير من الناس - دون الاعتماد على أدوات المنزل - يبدو أنها تفسد فرص إنهاء الاغلاقات على عدد أكبر من السكان.