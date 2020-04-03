كوريا الجنوبية تعلن أول حالة وفاة من الأطباء وعدد المصابين يتجاوز الـ10 آلاف

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أعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية وفاة طبيب فى الخمسينات من العمر ويدير عيادة خاصة للأمراض الباطنية، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - على موقعها الالكترونى اليوم الجمعة أن الضحية هو الأول لفيروس كورونا من بين الأطباء فى البلاد، ليصبح الحالة الـ175 من الوفيات فى البلاد بسبب الوباء.



وتُوفى الطبيب (59 عاما) صباح اليوم فى مستشفى كيونجبوك الجامعى أثناء خضوعه للعلاج، وقد أدخل المستشفى منذ 19 من شهر مارس الماضي، وكان يعانى من مرض السكر وضغط الدم، وهو أحد سكان مدينة دايجو.. وكانت قد ظهرت عليه أعراض الالتهاب الرئوى بعد الاتصال بمريض كورونا أثناء الكشف الطبى فى عيادته.



وقال مدير فريق الدعم لمحاربة الأمراض المعدية فى دايجو كيم شين-وو "إن الطبيب كان يعانى بشدة من الالتهاب الرئوي، ومن احتشاء عضلة القلب، غير أنه بخلاصة القول توفى من إصابته بفيروس كورونا".

وأعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد تجاوز الـ10 آلاف مصاب، وذلك بعد تسجيل 86 حالة جديدة.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن السلطات قولها "إن العدد الإجمالى للمصابين ارتفع إلى 10 آلاف و62 شخصا، كما ارتفع عد الوفيات إلى 174 حالة بعد وفاة 5 حالات إضافية، وذلك وفقًا للمركز الكورى لمكافحة الأمراض والوقاية منها".



وأكدت الأعداد استقرارًا مشجعًا للأرقام، والتى تراوحت حول مستوى 100 إصابة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو اتجاه نزولى واضح بدأ فى مارس الماضى بعد أن بلغت الأرقام ذروتها فى نهاية فبراير بتسجيل أكثر من 900 حالة إصابة خلال يوم واحد.



وشهد إقليم كيونج كى أكبر عدد إصابات جديدة، مسجلا 23 إصابة جديدة، منها حالات مرتبطة بمستشفى سانت مارى فى ويجونجبو.. فيما سجلت سول 18 حالة إصابة جديدة بسبب زيادة الحالات القادمة من الخارج.



كما تم تأكيد حالات إصابة جديدة فى مستشفى ميجو الثانى ومستشفى دايشيل، لتسجل دايجو 9 حالات إصابة جديدة، وهذه هى المرة الأولى التى يبلغ فيها عدد حالات الإصابة الجديدة فى دايجو أقل من 10 حالات منذ 45 يوما.. وجاءت 5 حالات جديدة فى إقليم كيونج سانج الشمالي، وحالتان فى إقليم كانج وون، وحالة واحدة فى كل من إنتشون وكوانججو وإقليمى تشونج تشيونج الشمالى والجنوبى وإقليمى جولا الشمالى والجنوبى وإقليم كيونج سانج الجنوبي.



وبلغت حالات الإصابة المؤكدة من خلال إجراءت الحجر الصحى على الوافدين 22 حالة، كما تجاوز عدد النساء المصابات عدد الرجال، حيث وصل عددهن إلى 6049 حالة بنسبة 60.12%، مقابل 4013 حالة للرجال بنسبة 39.88%.

وحسب الفئة العمرية، جاءت العشرينات فى صدارة القائمة بـ2734 حالة بنسبة 27.17%، ثم الخمسينات بـ1887 حالة بنسبة 18.75%، فالأربعينات بـ1350 حالة بنسبة 13.42%، ثم الستينات بـ1266 حالة بنسبة 12.58%.