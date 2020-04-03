اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 04:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فتوى الأزهر: يجوز إسقاط الدين على العامل باليومية واحتسابه من زكاة المال

الجمعة، 03 أبريل 2020 04:00 ص
فتوى الأزهر: يجوز إسقاط الدين على العامل باليومية واحتسابه من زكاة المال مجمع البحوث الاسلامية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هل يجوز لى أن أعطى زكاة مالى لرجل كان يعمل باليومية، والآن انقطع عمله بسبب تفشي وباء كورونا، ولو كان لي دين عنده فهل يجوز لى أن أسقطه عنه واحتسب هذا من زكاة مالى؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالازهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
 
"لا حرج فى إعطاء زكاة المال للمذكور عنه فى السؤال لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } ، قال ابن مفلح : وَيَجُوزُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَى غَرِيمِهِ لِيَقْضِيَ بِهَا دَيْنَهُ، سَوَاءٌ دَفَعَهَا إلَيْهِ ابْتِدَاءً أَوْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ لِيَقْضِيَ بِهِ دَيْنَ الْمُقْرِضِ.
 
كما يجوزللسائل أن يبرئ المدين من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال ؛ بناء على الراجح عند المالكية وأحد الوجهين عن الشافعية لأن بهذا يتحقق النفع للفقير شريطة أن يكون الدين في غير معصية، وننبه إلى أن من أعظم أبواب الخير في هذا الوقت إعانة المحتاجين وتفريج الكرب عن المكروبين ونذكر بقوله تعالى {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: 39].

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

العمالة اليومية

الزكاة

كورونا فيروس

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد العمال: لجنة لصرف إعانات العمالة الغير منتظمة للمسجلين حديثا

اتحاد العمال: لجنة لصرف إعانات العمالة الغير منتظمة للمسجلين حديثا

داعية أزهرى عن نشر الشائعات عن كورونا: ناقل المعلومات دون تثبت آثم شرعا

داعية أزهرى عن نشر الشائعات عن كورونا: ناقل المعلومات دون تثبت آثم شرعا

وزير الأوقاف: الساجد قبل المساجد والالتزام بسبل دفع الهلاك عن النفس عبادة

وزير الأوقاف: الساجد قبل المساجد والالتزام بسبل دفع الهلاك عن النفس عبادة

كيفية تحميل تطبيق القارئ الذكى وإرسال قراءة عداد الكهرباء بالموبايل فى 11 خطوة

كيفية تحميل تطبيق القارئ الذكى وإرسال قراءة عداد الكهرباء بالموبايل فى 11 خطوة

ترامب: نأمل أن تتمكن الشركات من تصنيع المعدات اللازمة لمكافحة كورونا

ترامب: نأمل أن تتمكن الشركات من تصنيع المعدات اللازمة لمكافحة كورونا

صدق أو لا تصدق.. اقتراح باستكمال الدوري الإنجليزي في الصين !

صدق أو لا تصدق.. اقتراح باستكمال الدوري الإنجليزي في الصين !

محافظ الإسكندرية: مفيش كورنيش من بكرة.. وسنتعامل مع أى تجمعات بحسم

محافظ الإسكندرية: مفيش كورنيش من بكرة.. وسنتعامل مع أى تجمعات بحسم

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تلزم الدعاة بالحضور لمساجدهم مبكرا لمنع إقامة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تلزم الدعاة بالحضور لمساجدهم مبكرا لمنع إقامة الجمعة

أول حالة وفاة بكورونا فى البنوك.. البنك العقارى ينعى موظفه ويعلن إجراء هام

أول حالة وفاة بكورونا فى البنوك.. البنك العقارى ينعى موظفه ويعلن إجراء هام

ترامب يأمر الشركات الأمريكية بتصنيع أجهزة تنفس لإنقاذ مصابى كورونا

ترامب يأمر الشركات الأمريكية بتصنيع أجهزة تنفس لإنقاذ مصابى كورونا

وزير الإعلام: الحظر الكامل وارد فى إجراءات الحكومة القادمة وأتمنى ألا نصل له

وزير الإعلام: الحظر الكامل وارد فى إجراءات الحكومة القادمة وأتمنى ألا نصل له

وزير النقل: تطهير المترو يتم بشكل دورى على مدار الساعة.. فيديو

وزير النقل: تطهير المترو يتم بشكل دورى على مدار الساعة.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة