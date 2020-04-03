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غرفة عمليات التموين تتابع اليوم عمل المخابز بالمحافطات

الجمعة، 03 أبريل 2020 06:00 ص
غرفة عمليات التموين تتابع اليوم عمل المخابز بالمحافطات مخبز
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الجمعة آليات عمل المخابز والتأكد من انتظام انتاج الخبز المدعم وصرفه للمواطنين بجانب أيضا تكثيف عمليات الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات والتصدى لاى محاولات تلاعب من قبل المخالفين.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا بصرف حصة يومين للمخابز كمخزون للطوارئ لمواجهة أي ظروف والحفاظ على هذا الرصيد بالمخبر، وجاء بالقرار إنه في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين من أي تداعيات محتمله لفيروس كورونا المستجد ، يتم متابعة صرف حصة خمسة أيام من الأقماح المستوردة لتعزيز أرصدة المطاحن التموينية " قطاع عام و قطاع خاص " طبقا لمتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح لكل مطحن.


وأكد القرار أن شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت " تقوم بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل حصة يومان كرصيد بالمخابز مقدما وطبقا لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل للمخابز بما يعادل ضعف الكميات التي صرفها للمخايز يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري، أو أخر يوم عمل للمخبز وشحنها إلى شركات المطاحة حتى تتمكن المطاحن من صرفها للمخابز ، وعلى أن يتم إتاحة صرف اليومين على النظام بخلاف حصة يوم الأحد الموافق 29 مارس المقبل.

وتقوم المطاحن التموينية بصرف كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل يومان كأرصدة بالمخابز مقدما لمرة واحدة وذلك من أرصدة الأقماح التي تم تعزيز المطاحن بها طبقا للكميات المشحونة لها على النظام من شركة تطبيقات الكروت الذكية " سمارت " وذلك بخلاف حصة يوم الأحد الموافق 29 مارس المقبل ، مع قيام المخابز بتدوير هذةالأرصدة والمحافظة عليها.

ووجه الوزير جميع الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من جوده وصلاحية المنتجات المطروحة للمواطنين سواء فى السلع الغدائية او المنظفات والمطهرات حيث تم تشكيل مجموعات على أعلى مستوى من قطاع التجارة وقطاع الرقابة وحماية المستهلك بالتعاون مع الادارة العامة لمباحث التموين، وان من يثبت تلاعبه يتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية ،وأن أى مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة ستجرى مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

 

التموين

المخابز

توفير الخبز للمواطنين

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