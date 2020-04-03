عضو بـ"البيطريين" يطالب النقابة دعم أعضائها لمواجهة أزمة فيروس كورونا

كتبت آية دعبس

طالب الدكتور شرف الدين فيصل شرف، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، النقابة بقيامها بدورها الأساسي، وهو خدمة البلاد، والأطباء البيطريين، والمهنة، والمشاركة في دعم الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وأيضا تخفيف آثار تبعات الإجراءات والقرارات الاحترازية للدولة علي الأطباء البيطريين.

وأشار فيصل، إلى ضرورة إعلان الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين، بوضوح ما نتج من أزمات كانت نتيجة إصدار العديد من التصريحات من جانب النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة، والتي أثارت الرأي العام البيطري، مطالبا النقيب بالتعامل مع هذه الأزمة ووقف إثارة غضب الأطباء البيطريين، انطلاقا من المسؤولية والظروف الصعبة التي تحيط بالدولة.

كان قد أصدر 10 أعضاء بمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، بيان، تحت بعنوان "شباب مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين"، لدعوة الدكتور خالد العامرى النقيب العام، لعقد جلسة طارئة لمجلس النقابة العامة، لانتخاب هيئة مكتب جديدة لمجلس النقابة، لتصريف الأعمال لحين الانتهاء من الانتخابات المؤجلة، وصرف مستحقات الإعانات المتأخرة وتنفيذ طلبات الأطباء البيطريين.

وطالب أعضاء مجلس النقابة، بوقف جميع تصريحات أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ودعوة النقيب العام لاختيار أحد أعضاء المجلس، ممن لن يخوضوا الانتخابات كمتحدث رسمي لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ودعوة المجلس لفتح تحقيق فيما نسب لبعض أعضائه من تصريحات وبيانات والتي من شأنها أثارة البلبلة لدي الرأي العام البيطري واطلاع الأطباء البيطريين على نتائج التحقيقات كاملة، داعيين باقى أعضاء المجلس للانضمام لفريق شباب المجلس لخدمة البيطريين.

ودعوا جموع الأطباء البيطريين لتجنب اي صراعات، والوقوف على قلب رجل واحد خلف شباب أعضاء المجلس المنتخبين، في مجلس النقابة العامة في هذا الظرف الدقيق، الذي تمر به مهنة الطب البيطرى، ومصر، والتي تحتاج تكاتف الجميع.