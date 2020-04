طابور لمئات الشاحنات على الحدود بين اليونان وبلغاريا بسبب كورونا.. فيديو

شهدت الطرق الحدودية بين اليونان وبلغاريا تكدس مئات الشاحنات على الطرق في طابور طويل يضم مئات الشاحنات بسبب الاجراءات التي تتخذها سلطات البلدين لمنع نقل عدوى فيروس كورونا، وعرضت قناة روسيا اليوم، لقطات علوية لمشهد طابور الشاحنات وهي تعد بالمئات ومتوقفة على الطرقات في انتظار الاجراءات التي ستخضع لها ويسمح أما بالعبور أو العودة لشبه انتقال الوباء العالمي.

Hundreds of lorries stuck on border between Greece & Bulgaria due to #COVID19 restrictions pic.twitter.com/3vI4naa6H5