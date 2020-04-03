اليوم السابع
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طابور لمئات الشاحنات على الحدود بين اليونان وبلغاريا بسبب كورونا.. فيديو

الجمعة، 03 أبريل 2020 11:40 ص
طابور لمئات الشاحنات على الحدود بين اليونان وبلغاريا بسبب كورونا.. فيديو مئات الشاحنات العالقة على الحدود اليونانية
كتب محمد شعلان

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شهدت الطرق الحدودية بين اليونان وبلغاريا تكدس مئات الشاحنات على الطرق في طابور طويل يضم مئات الشاحنات بسبب الاجراءات التي تتخذها سلطات البلدين لمنع نقل عدوى فيروس كورونا، وعرضت قناة روسيا اليوم، لقطات علوية لمشهد طابور الشاحنات وهي تعد بالمئات ومتوقفة على الطرقات في انتظار الاجراءات التي ستخضع لها ويسمح أما بالعبور أو العودة لشبه انتقال الوباء العالمي.

وبالأمس، وضع مسئولون في وزارة الصحة اليونانية مخيم ريتسونا للاجئين شمال شرق العاصمة أثينا قيد الحجر الصحي بعدما ثبتت إصابة 20 شخصًا من سكان المخيم بفيروس كورنا المستجد.

مئات الشاحنات العالقة على الحدود اليونانية
مئات الشاحنات العالقة على الحدود اليونانية

 

وقال المسئولون، في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، إن ال20 شخصًا المصابين هم ضمن 63 شخصًا آخر من سكان مخيم ريتسونا الذين خضعوا لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا فور التأكد من إصابة سيدة بالفيروس بعد الولادة في إحدى مستشفيات أثينا مطلع الأسبوع الجاري.

 

وأفادت تقارير نقلتها الصحيفة بأن أعراض الإصابة بفيروس كورونا لم تظهر على أي من المصابين، وسيخضع عدد من سكان المخيم البالغ عددهم 2500 شخص للاختبار خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيُمنع دخول أو خروج أي شخص من المخيم طوال الأسبوعين المقبلين بموجب قواعد الحجر الصحي.

 

وفى سياق آخر قالت السلطات الصحية التي تراقب ركاب وطاقم عبارة تخضع للحجر الصحي قبالة ساحل بيرايوس اليونانية إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا على متن العبارة قفز إلى 120 على الأقل من العدد الأصلي الذي بلغ 20.

 

كما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن اليونان أعلنت عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) فى مخيم للمهاجرين داخل أراضيها؛ حيث حذر العاملون فى مجال الصحة العامة وخبراء دوليون من كارثة إنسانية إذا انتشر المرض شديد العدوى داخل هذه المستوطنات المكتظة.

 

وعلى جانب آخر، أعلنت السلطات اليونانية حظر التجوال في 5 مناطق شمالي البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وقال نائب وزير حماية المواطن، نيكوس هاردالياس، في مؤتمر صحفي، إن حظر التجول فرض في خمس مناطق شمالي اليونان، بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا.


اليونان

بلغاريا

طابور شاحنات

فيروس كورونا

كورونا نيوز

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