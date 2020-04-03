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ضبط 23 مخبزا لتوقفها عن إنتاج الخبز ومخالفتها للمواصفات بالبحيرة ‎

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:24 م
ضبط 23 مخبزا لتوقفها عن إنتاج الخبز ومخالفتها للمواصفات بالبحيرة ‎ مخبز-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مفاجئه على المخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم الى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة .

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 23 مخبزا لتوقفها عن انتاج الخبز بدون اذن مسبق ومخالفتها للمواصفات بمركزى دمنهور وأبو حمص.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وأشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين .

 من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات و الاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.


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