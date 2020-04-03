صور.. شباب أبو صير ببنى سويف يشاركون فى حملة لتطهير القرية ضد "كورونا"

بنى سويف - أيمن لطفى

نظم مجموعة من شباب قرية أبوصير التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، حملة لتعقيم وتطهير شوارع القرية بالجهود الذاتية، وذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وقال محمد راضى أحد المشاركين فى الحملة لـ"اليوم السابع" نفذنا حملة شعارها "مقاومة الفيروس مسؤوليتنا جميعا"، وشملت تطهير منازل أهالى القرية، وكذلك المنشآت الحكومية مثل "مكتب البريد والسجل المدنى ومركز الشباب والمدارس، علاوة على لصق بوسترات توعية بالمرض على أعمدة الإنارة وتوزيع بعضها على أهالى القرية.

وأضاف راضى: شارك أبناء القرية من الأطباء فى الحملة من خلال توعية المواطنين بطبيعة الفيروس وآليات الوقاية منه، والتفرقة بينه وبين الانفلونزا الموسمية، فضلا عن التنبيه على الأهالى بضرورة البقاء فى المنازل، وعدم الخروج منها سوى للضرورة القصوى، حتى نتجاوز الأزمة ويرفع الله عنا بلاء المرض وتعود الحياة إلى طبيعتها.

وفى ذات الصدد أعلنت مديرية الصحة ببنى سويف عن تعقيم فرق من ناقلات الأمراض بإدارةالمتوطنة، عددا من قرى مركز بنى سويف، بمعاونة القيادات الطبيعيه وشباب القرى، وبحضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، ومسؤولى إدارتى الشؤون الوقائية والمتوطنة، ووجيه عمارة رئيس مركز ومدينة بنى سويف، بالإضافة إلى تطهير المستشفيات المركزية والنوعية والعامة والتخصصي، و المراكز الطبية ومكاتب الصحة، ومرفق الإسعاف وفروعه بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع.

وناشد مسؤولو مديرية الصحة المواطنين أثناء تعقيم القرى، عدم تنظيم التجمعات وإلتزام المنازل حفاظا على صحتهم، فضلا عن توعيتهم بطرق الوقاية من فيروس كورونا.



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة