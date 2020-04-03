صور.. رئيس مدينة منوف: تطهير قرية تتا وفض سوق فيشا الكبرى منعا للتزاحم

المنوفية - محمد فتحى

قال المحاسب رجب النقيدى، رئيس مجلس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية إنه فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتدابير الاحترازية على مستوى كافة المؤسسات الحكومية والميادين والمواقف العامة بنطاق القرية المذكورة وسائر الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة، قامت اليوم لجنة من مجلس مدينة منوف، بالاشتراك مع مديرية الصحة ومركز شرطة منوف وذلك بحضور طارق أبو حطب نائب مجلس المدينة، والعميد خالد خربوش مأمور مركز منوف، والمقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل، عبد الرحمن سعد معاونى المباحث، بحملة مكبرة للتطهير والتعقيم الكامل على مستوى مناطق السكنية بقرية تتا التابعة لمركز ومدينة منوف للوقاية من أخطار وباء عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس مركز ومدينة منوف، أنه تم التنسيق مع فرق مكافحة عدوى الوباء وتم تطهير كافة شوارع القرية للمرة الثانية من خلال إستخدام كافة المطهرات والمواد الكحولية للتعقيم مداخل ومخارج القرية والممرات الجانبية المؤدية الى مساكن منازل القرية.

كما شدد رئيس مجلس ومركز ومدينة منوف بالضرورة إلتزام كافة المواطنين داخل بيوتهم لمدة أسبوعين على الأكثر كما وجه بالدفع بسيارات تحمل مكبرات الصوت للتوجية كافة مواطنى القرية بأهمية الإلتزام بمنازلهم للوقاية من أخطار "كورونا " وتأمين أرواح المواطنين.

وأشار رئيس مجلس المدينة إلى أنه سيتم تخصيص مواد كافية من المطهرات لتأمين كافة المناطق السكنية على مستوى الوحدات المحلية القروية على مستوى المركز والمدينة .

كما شن مجلس مدينة منوف بمحافظةالمنوفية، بالاشتراك مع شرطة المرافق بمديرية أمن المنوفية، تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية حملة مكبرة لغلق الأسواق، وأسفرت الحملة عن غلق الأسواق بجميع أنواعها بقرى المركز والمدينة منعا للتجمعات حفاظا على سلامة المواطنين وذلك بحضور رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف والمهندس محمد الزرقانى ،والمهندس طارق أبو حطب نائب مجلس المدينة، ومنه سوق "فيشا الكبرى " بمركز ومدينة منوف منعا للتجمعات وتنفيذا للتعليمات وحرصا على سلامة المواطنين .

كما قام مجلس مدينة منوف بتشميع عدد من المحلات المخالفة بقرى المركز وإلقاء القبض على المخالفين من قبل شرطة منوف برئاسة العميد خربوش مأمور مركز منوف ،والمقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل، عبد الرحمن سعد معاونى المباحث،والمقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث قسم منوف.

وأكد المحاسب رجب النقيدى رئيس المدينة بالاستمرار فى المتابعة على جميع الاسواق تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء منعا للتجمعات وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



فض سوق قرية فيشا الكبرى



فض سوق قرية فيشا الكبرى



فض سوق قرية فيشا الكبرى



تطهير قرية تتا



تطهير قرية تتا



تطهير قرية تتا