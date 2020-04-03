اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 10:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"شباب القليوبية" يعقم 25 قرية فى يوم واحد للوقاية من فيروس كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:25 م
"شباب القليوبية" يعقم 25 قرية فى يوم واحد للوقاية من فيروس كورونا الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة "شباب بيحب مصر" والتي تعمل على تطهير وتعقيم القرى والشوارع الرئيسية المحيطة بالمراكز والميادين العامة والمساجد والكنائس الموجودة بكل قرية، وكذلك نشر الوعي بين المواطنين بأهمية النظافة الشخصية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الإنسان وتساهم في حل مشكلات المجتمع.

وأشارت مديرية الشباب بالقليوبية، إلى أنه تمت متابعة تعقيم 25 قرية في يوم واحد بالقليوبية وهي (عزيز وبدوي، إشراف دجوى، ميت العطار، طحلة) بإدارة بنها، (الصفا، وبلتان) بطوخ، (منشأة الأهالي، دار الكتب، الوقف) بالقناطر، (كفر الحبش) بكفر شكر، (الحصافة) بشبين القناطر، (مساكن اسكو، الحرية والسماع، دمنهور شبرا، إبراهيم بك، منطي، بيجام، سليم والوحدة، أبو المنجا) بشبرا الخيمة، (عزبة عبد الرحمن، مدينة الخانكة، عرب العيايدة، سرياقوس، عرب الربعيين، كفر عبيان) بالخانكة.

وأوضحت، أنه تهدف المبادرة إلى نشر الوعي لدى المواطنين بأهمية التعقيم والتطهير اليومي الأماكن العامة ، وكذلك مشاركة الشباب في المشكلات المجتمعية ودعم روح الانتماء للوطن، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت، حيث يكون الغلق على مدار الـ24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


اخبار القليوبية

اخبار مصر

كورونا

فيروس كورونا

شباب القليوبية

تطهير القري

مراكز الشباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مياه القليوبية تعلن أرقام مديري الأفرع للإبلاغ عن أعطال مياه الشرب على مدار اليوم

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:24 م

"الخير فينا".. مبادرة لشباب "الزهويين" بالقليوبية لمساعدة العمالة غير المنتظمة

الجمعة، 03 أبريل 2020 04:36 م

إخلاء سبيل 40 شخصا اخترقوا حظر التجوال بطوخ

الجمعة، 03 أبريل 2020 04:10 م

محافظ القليوبية: تسليم 2070 شريحة تابلت لطلاب مدارس القناطر الخيرية

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:30 م

أهالى قرية طحوريا بالقليوبية يعقمون الشوارع للوقاية من كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. مصاب بكورونا فى فرنسا يروى مشاهد مؤثرة: "مصر فيها قلب ورحمة"

شاهد.. مصاب بكورونا فى فرنسا يروى مشاهد مؤثرة: "مصر فيها قلب ورحمة"

صور.. كوكب الزهرة فى اقتران استثنائى مع عنقود نجوم الثريا.. الأجمل بالقرن الـ21

صور.. كوكب الزهرة فى اقتران استثنائى مع عنقود نجوم الثريا.. الأجمل بالقرن الـ21

من واشنطن لمرسى علم.. رحلة المصريين العالقين بأمريكا بعد وصولهم الحجر الصحى

من واشنطن لمرسى علم.. رحلة المصريين العالقين بأمريكا بعد وصولهم الحجر الصحى

إنفوجراف.. تعرف على معدلات تسارع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى مصر

إنفوجراف.. تعرف على معدلات تسارع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى مصر

شاهد.. التزام بمنطقة وسط البلد فى الساعات الأولى من حظر التجول لليوم العاشر

شاهد.. التزام بمنطقة وسط البلد فى الساعات الأولى من حظر التجول لليوم العاشر

تركيا تسجل 69 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 425

تركيا تسجل 69 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 425

مكتب الصحة العالمية بشرق المتوسط يعلن التحديث اليومى لحالات كورونا.. انفوجراف

مكتب الصحة العالمية بشرق المتوسط يعلن التحديث اليومى لحالات كورونا.. انفوجراف

وفاة مطرب السبعينيات "بيل ويذرز" بعد معاناة مع المرض بعمر 81 عامًا

وفاة مطرب السبعينيات "بيل ويذرز" بعد معاناة مع المرض بعمر 81 عامًا

تفاصيل اليوم الأول فى عزبة أبوربيع بالإسماعيلية بعد عزلها بسبب كورونا.. فيديو وصور

تفاصيل اليوم الأول فى عزبة أبوربيع بالإسماعيلية بعد عزلها بسبب كورونا.. فيديو وصور

فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا لوفيات كورونا فى اليوم بواقع 1120 حالة

فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا لوفيات كورونا فى اليوم بواقع 1120 حالة

ما هو باسبور الحصانة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة؟

ما هو باسبور الحصانة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة؟

وزير التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى فى مايو المقبل ولن تتأثر بالحظر

وزير التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى فى مايو المقبل ولن تتأثر بالحظر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة