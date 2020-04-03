شاهد.. أهالى شبين القناطر بالقليوبية يلتزمون بحظر التجول

القليوبية نيفين طه

شهدت شوارع مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مساء اليوم الجمعة، التزاما كبيرا من أبناء المدينة، بتطبيق قرار حظر التجول بالشوارع والميادين العامة والجانبية، وذلك تطبيقاً لقرارات الحكومة بتقليل التجمعات وحظر التجوال لمواجهة ومكافحة إنتشار فيروس كورونا، والذى جاء ضمن حزمة القرارات التى أعلنها رئيس الوزراء الأيام الماضية كإجراءات وقائية واحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة برئاسته وعضوية رؤساء المدن والمراكز والأحياء، تم ربطها مع غرف العمليات الفرعية بكل مدينة على مستوى المحافظة، لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن فرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة 15 يوما، وكذلك غلق المقاهى والمحال التجارية على مدار 24 ساعة يومى الجمعة والسبت طوال فترة الحظر.

وأكد محافظ القليوبية، فى تصريحات صحفية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهى بشكل دورى فى الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التى نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازى للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.