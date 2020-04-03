اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 05:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس مجلس السيادة السودانى يوجه بتسهيل مهمة الأطباء

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:00 ص
رئيس مجلس السيادة السودانى يوجه بتسهيل مهمة الأطباء رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بدور الأطباء، موجها بتسهيل مهامهم.
وذكرت القوات المسلحة السودانية - في بيان اليوم /الخميس/ - أن وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس، وجه كافة القوات النظامية التي تعمل على تطبيق قرار حظر التجول ليلا، بالتعامل مع الأطباء والكوادر الطبية الصحية ببطاقات إثبات الهوية الشخصية وبطاقات المهن الصحية.
وأوضحت أنه، بتوجيه من القائد العام، تعمل منظومة الصناعات الدفاعية على تصنيع أجهزة تنفس، ضمن حملة مكافحة فيروس "كورونا". 
كما نظمت فرق القوات المسلحة السودانية، ممثلة في إدارة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع منظومة الصناعات الدفاعية وإدارة الصحة والطوارئ بالسلاح الطبي، حملة تطهير وتعقيم ضد فيروس "كورونا"، ومسح طبي شامل بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.


السودان

مجلس السيادة السودانى

عبد الفتاح البرهان

القوات المسلحة السودانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

فتوى الأزهر: يجوز إسقاط الدين على العامل باليومية واحتسابه من زكاة المال

فتوى الأزهر: يجوز إسقاط الدين على العامل باليومية واحتسابه من زكاة المال

اتحاد العمال: لجنة لصرف إعانات العمالة الغير منتظمة للمسجلين حديثا

اتحاد العمال: لجنة لصرف إعانات العمالة الغير منتظمة للمسجلين حديثا

داعية أزهرى عن نشر الشائعات عن كورونا: ناقل المعلومات دون تثبت آثم شرعا

داعية أزهرى عن نشر الشائعات عن كورونا: ناقل المعلومات دون تثبت آثم شرعا

وزير الأوقاف: الساجد قبل المساجد والالتزام بسبل دفع الهلاك عن النفس عبادة

وزير الأوقاف: الساجد قبل المساجد والالتزام بسبل دفع الهلاك عن النفس عبادة

كيفية تحميل تطبيق القارئ الذكى وإرسال قراءة عداد الكهرباء بالموبايل فى 11 خطوة

كيفية تحميل تطبيق القارئ الذكى وإرسال قراءة عداد الكهرباء بالموبايل فى 11 خطوة

ترامب: نأمل أن تتمكن الشركات من تصنيع المعدات اللازمة لمكافحة كورونا

ترامب: نأمل أن تتمكن الشركات من تصنيع المعدات اللازمة لمكافحة كورونا

صدق أو لا تصدق.. اقتراح باستكمال الدوري الإنجليزي في الصين !

صدق أو لا تصدق.. اقتراح باستكمال الدوري الإنجليزي في الصين !

محافظ الإسكندرية: مفيش كورنيش من بكرة.. وسنتعامل مع أى تجمعات بحسم

محافظ الإسكندرية: مفيش كورنيش من بكرة.. وسنتعامل مع أى تجمعات بحسم

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تلزم الدعاة بالحضور لمساجدهم مبكرا لمنع إقامة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تلزم الدعاة بالحضور لمساجدهم مبكرا لمنع إقامة الجمعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة