اليوم السابع
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رئيس الوزراء الأردنى: وباء كورونا خطير وعلينا أن نعد أنفسنا لسباق المسافات الطويلة

الجمعة، 03 أبريل 2020 11:24 م
رئيس الوزراء الأردنى: وباء كورونا خطير وعلينا أن نعد أنفسنا لسباق المسافات الطويلة الرزاز
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قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إن ما يشهده العالم جراء وباء كورونا خطير جدا، معربا عن قناعته بأن المملكة ستتجاوز هذه الأزمة.
 
وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج "60 دقيقة" بالتلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، قال الرزاز: "الحظر يوم الجمعة للتحضير لما هو أسوأ لا قدر الله، وأرقام الإصابات هي المؤشرات".
 
وقال رئيس الحكومة إن على المجتمع الأردني أن يكون على جاهزية عالية لمواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن وباء كورونا "ليس سباق 100 متر"، بل "علينا أن نعد أنفسنا لسباق المسافات الطويلة".
 
وذكر الرزاز أن الأردن ليس بمعزل عن سائر العالم "وما نشهده متوقع"، مؤكدا أن وضع البلاد "جيد جدا" مقارنة مع باقي الدول.
 
وعبر عن قناعته بأن المملكة ستتجاوز هذه المرحلة العصيبة، لكن ذلك "يتطلب منا جميعا الالتزام بإجراءات الوقاية ومنع الانتشار".
 
وكشف رئيس الوزراء أن هناك في الوقت الحالي 10 فرق وزارية موزعة على المجالات كافة للتعامل مع مختلف جوانب الأزمة، مؤكدا أن الحكومة بدأت بالتركيز على حماية الاقتصاد الوطني.
 
وتابع: "ليس لدى أحد بالعالم خارطة طريق.. لكننا تعهدنا بالمصارحة والشفافية مع المواطن، وسنتجاوب بسرعة ونحاول استباق المخاطر"، مضيفا أن هدف الحكومة هو "استمرار عمل القطاع الخاص ولو بالحد الأدنى"، وأن تبقى العمالة ولا تسرح من وظائفها.

عمر الرزاز

كورونا

الاردن

فيروس

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