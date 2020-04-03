جوتيريس يدعو إلى وضع حد للحروب من أجل التفرغ للتصدى إلى فيروس كورونا

كتب سمير حسنى

دعا أنطونيو جوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى وضع حد للحروب من أجل التفرغ للتصدى إلى فيروس كورونا، مشيرا إلى أهمية وضع حد للصراع الكارثى والكابوس الإنسانى في اليمن والجلوس حول طاولة المفاوضات.

وقال جوتيريس خلال كلمة له اليوم، إن الاشتباكات تصاعدت بشكل كبير في ليبيا رغم ترحيب الحكومة الليبية وقوات حفتر بالدعوات لوقف القتال، وحث الطرفين وجميع الأطراف المشاركة في الصراع في ليبيا على توحيد قواها لمواجهة فيروس كورونا.

كما شدد أمين عام الأمم المتحدة، على أن الوقت حان لكي تتوقف الحكومة الأفغانية وطالبان عن الأعمال العدائية لمواجهة فيروس كورونا.

وفى وقت سابق، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الاهتمام بتعليم مرضي التوحد في ظل الظروف التي تمر بها العملية التعليمية على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه لابد من عدم التراجع عن حقوق مرضي التوحد التعليمية التي وصلوا اليها بمختلف دول العالم.

وفى تغريده على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قال جوتيريش "للأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد الحق في التعليم والعمل على قدم المساواة مع الآخرين، يجب أن نتأكد من أن التوقف الطويل الذي تسببت فيه أزمة # COVID19 لا يؤدي إلى التراجع عن الحقوق التي عملوا بجد لتحقيقها".