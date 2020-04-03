اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 02:09 ص
خالد صلاح
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تراجع العجز فى الميزان التجارى الكندى فى فبراير الماضى

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:50 ص
تراجع العجز فى الميزان التجارى الكندى فى فبراير الماضى رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
أ ش أ

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تراجع العجز فى الميزان التجارى الكندى فى شهر فبراير الماضى إلى 983 مليون دولار، مع ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات.
وذكرت وكالة الإحصاء الكندية فى تقريرها الخميس أن بيانات التجارة الخارجية لا تظهر أن جائحة "كوفيد 19" تركت تأثيرا رئيسيا على التبادل التجارى فى فبراير، وإن كان التبادل مع الصين قد تأثر بها.
وكانت بيانات وكالة الإحصاء الصادرة قبل شهر قد كشفت عن ارتفاع العجز التجاري إلى 1.47 مليار دولار في يناير.
وتفيد البيانات الصادرة اليوم بأن القيمة الإجمالية للصادرات الكندية ارتفعت بنسبة 0.5% في فبراير إلى 48.3 مليار دولار. أما حجم الصادرات فارتفع بنسبة 2.7%.
وارتفعت قيمة الصادرات في ثمانية من القطاعات الـ11 الرئيسية التي ترصدها وكالة الإحصاء لإعداد بياناتها.
وارتفعت قيمة الصادرات في قطاع الطائرات ومعدات النقل الأُخرى وقطع غيارها بنسبة 18.5%، مدفوعة بارتفاع الصادرات من الطائرات بنسبة 46.8% لتبلغ أعلى مستوى لها في خمس سنوات، لاسيما بفضل الارتفاع في الصادرات من الطائرات الخاصة. وتراجعت قيمة الواردات في 7 من القطاعات الـ11 الرئيسية التي ترصدها وكالة الإحصاء. وسجل تراجع بنسبة 16% في قيمة الواردات من منتجات الطاقة، لاسيما بسبب تراجع واردات النفط الخام في الولايات المتحدة.


كندا

العجز التجارى الكندى

اقتصاد كندا

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