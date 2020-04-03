اليوم السابع
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تجمعات بشرية بطول كورنيش الإسكندرية رغم تحذيرات الحكومة.. صور وفيديو

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:22 م
تجمعات بشرية بطول كورنيش الإسكندرية رغم تحذيرات الحكومة.. صور وفيديو تجمعات بطول كورنيش الإسكندرية
كتب محمد تهامى زكى

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حالة من الغضب والاستياء أصابت بعض المواطنين فى الإسكندرية، بعد ظهور تجمعات بشرية فى مناطق كورنيش البحر، وخروج الناس للتنزه رغم التحذيرات المتكررة والمستمرة من الحكومة لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

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ورصد نشطاء التواصل الاجتماعى فى عدة صور ولقطات مصورة، خروج الناس فى تجمعات على البحر، رغم التحذيرات المستمرة من الحكومة والجهات المعنية من خطورة الموقف للوقاية من انتشار فيروس كورونا بدون أخذ إجراءات الوقاية اللازمة.

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وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إطلاق حملات مكثفة لفض تجمعات الكورنيش بكل حزم وصرامة قائلا: "سنطبق اجراءات الحظر بكل صرامة"، وأضاف: "تم إخلاء الشواطئ والكورنيش، لتطبيق الاجراءات الاحترازية، واللى مش ملتزم احنا خايفين عليه أكتر منه".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للأسبوع الثاني زحام علي البحر

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وترأس اللواء محمد الشريف حملة مكبرة اليوم لمنع وتفريق تجمعات كورنيش الاسكندرية، مشددا على التعامل بكل حسم مع تلك التجمعات، وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها محافظة الاسكندرية لمنع و الحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، على أن المحافظة سوف تتعامل بكل صرامة وحسم مع تلك التجمعات، حيث سيتم تكثيف الحملات لمنع التجمع على الكورنيش والسير بشكل فردى وفى حالة الضرورة القصوى، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بإغلاق كافة الشواطئ وعددها 61 شاطئ، للحد من التجمعات.
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وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه أصدر تعليمات واضحة إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطئ الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من الأسبوع الماضى، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الاجازة للخروج إلى الشواطئ بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطئ الإسكندرية، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتي تصل عقوبتها إلى السجن وبغرامة مالية أربعة آلاف جنيه.

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فيما التقى محافظ الاسكندرية ببعض الشباب والتجمعات على كورنيش الإسكندرية، ووجه اليهم النصح و الارشاد بضرورة عدم التجمع بأعداد كبيرة حفاظا على الصحة العامة.

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