انطلاق أولى رحلات مغادرة مخالفى الإقامة بـ 300 فلبينى

إيمان حنا

انطلقت صباح اليوم أولى رحلات مغادرة المقيمين الفلبينيين بدولة الكويت من مخالفى الإقامة الذين باشرت وزارة الداخلية الكويتية استقبالهم على مدى اليومين الماضيين ضمن مهلة الشهر الممنوحة لمخالفى الإقامة لمغادرة البلاد دون دفع أى غرامات لمخالفاتهم مع تحمل الكويت نفقات سفرهم. وفق صحيفة القبس الكويتية.

ضمت رحلة طائرة الكويتية بوينغ 777 المغادرة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا على متنها أكثر من 300 مسافر ومسافرة، وتحول مطار الكويت مبنى T4 إلى خلية نحل عند استقبالهم فى سبيل إنهاء إجراءات سفرهم.

أعرب المغادرون ـ وفق القبس ـ عن امتنانهم لدولة لكويت التى منحتهم هذه المهلة لمغادرة البلاد، مع تحمل الدولة لتكاليف إعاشتهم وتذاكرها وإسقاط جميع الغرامات التى المترتبة عن مخالفاتهم عنهم. وقالوا هذه البادرة لا تحدث إلا من بلد الإنسانية الكويت خاصة أن قرار الداخلية سيسمح لهم بالعودة مجدداً إلى البلاد متى رغبوا في العمل مستقبلاً.





وفى أواخر مارس الماضى ، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، إلغاء الغرامات المقررة على الوافدين المخالفين لقانون الإقامة، في حالة سفرهم إلى بلادهم خلال الفترة من أول إبريل المقبل وحتى 30 من الشهر ذاته.

وقال وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفى إنه تقرر إعفاء الوافدين الزائرين والمتواجدين داخل الكويت من الغرامات المترتبة عليهم خلال هذه الفترة، موضحا أن الوافدين الزائرين الذين انتهت مده تأشيرات الزيارة التي دخلوا بموجبها إلى البلاد، سواء كانت تجارية، أوسياحية، أو عائلية، خلال فترة العطلة، يمكنهم مغادرة البلاد من دون دفع الغرامات عند فتح المجال الجوي.