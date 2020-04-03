اليوم السابع
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المستشفيات الألمانية تستعد لمواجهة كورونا بـ40 ألف سرير للعناية المركزة

الجمعة، 03 أبريل 2020 02:10 ص
المستشفيات الألمانية تستعد لمواجهة كورونا بـ40 ألف سرير للعناية المركزة كورونا فى ألمانيا
أ ش أ

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قالت جمعية المستشفيات الألمانية، إن المستشفيات الألمانية، وفى إطار رفع الاستعدادات والجاهزية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تمكنت من رفع عدد أسرة العناية المركزة المتاحة إلى حوالى 40 ألف سرير بعد أن كان عددها لا يتجاوز قبل الأزمة 28 ألف سرير، كما ارتفع عدد الأسرة المزودة بأجهزة التنفس الاصطناعى إلى حوالى 30 ألف سرير.
وقال رئيس الجمعية جيرالد جاس - فى تصريحات نشرها موقع غرفه التجارة والصناعة العربية الألمانية الخميس - إن هنالك ما بين 15 ألفا و20 ألف سرير عناية مركزة متاح حالياً على الفور، حيث لا تبلغ نسبة إشغال هذه الأسرة أكثر من 50%، مقابل نسبة إشغال تتراوح ما بين 75-80% في الأوقات العادية، لافتا إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد – 19) يشغلون الآن فقط 2000 سرير من أسرة العناية المركزة المشغولة.
أكد جاس أن أجهزة التنفس ستكون متاحة لجميع مرضى فيروس كورونا الذين يحتاجون إليها في الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى أنه تم اضافة أجهزة التنفس الاصطناعي من خلال نقل بعضها من غرف المراقبة للمرضى والبعض الاخر تم انتاجه حديثا، فيما تم كذلك إعادة تأهيل عدد آخر من الأجهزة وإعادتها إلى العمل.
وأظهر تقرير لمكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن ألمانيا تمتع بكثافة عالية في عدد أسرة العناية المركزة بالمقارنة مع عشر دول من الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (OECD)، واستنادًا إلى بيانات مختلفة خلال الفترة من 2013-2020م. كان هناك 33,9 سرير عناية مركزة لكل 100 ألف نسمة في ألمانيا، وفي النمسا كان هنالك 28,9 سرير عناية مركزة لكل 100 ألف شخص، أما في الولايات المتحدة فبلغ عدد أسرة العناية المركزة 25,8 سرير لكل 100 ألف من السكان. وعلى العكس من ذلك أظهرت البيانات مقدار تراجع قدرات البلدان التي تضررت بشدة من جائحة كورونا، حيث تمتلك إسبانيا 9,7 سرير للعناية المركزة لكل 100 ألف من السكانـ بينما تملك إيطاليا 8,6 فقط من أسرة العناية المركزة لكل 100 ألف نسمة.


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ألمانيا

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كورونا فى ألمانيا

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