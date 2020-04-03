اليوم السابع
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ضمت 100 سيدة..

القومى للمرأة بالقليوبية: إعداد قائمة بالمتضررات من إجراءات مواجهة كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:40 م
القومى للمرأة بالقليوبية: إعداد قائمة بالمتضررات من إجراءات مواجهة كورونا الدكتورة جيهان فؤاد مقرر المجلس القومي للمرأة بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أكدت الدكتورة جيهان فؤاد مقرر المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، أنه تم إعداد قائمة ضمت 100 سيدة من المتضررات من القرارات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل العمل على تقديم المساعدة لهن وتخفيف عبئ النفقات من عليهن.

وأوضحت مقرر المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، في تصريحات صحفية، أنه تم فحص حالات السيدات المعيلات اللائي تضررن من القرارات الاحترازية للوقاية من كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم إعداد قائمة بهن وإرسالها إلى المقر الرئيسي للمجلس القومي للمرأة بالقاهرة، لبدء صرف المساعدات الخاصة بهن.

فيما يواصل مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة تلقيه جميع شكاوى السيدات وتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية من خلال الخط المختصر للمكتب 15115، وعبر الرسائل على تطبيق الواتس اب على رقم 01007525600  وعبر رسائل صفحة المجلس الرسمية على الفيس بوك.

وأكدت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، أن المكتب يقدم المشورات القانونية والإجتماعية مجاناً للسيدات، كما يقدم المساعدة المجانية فى حالة التقاضى من خلال إحالة الشكاوى التى تتطلب اللجوء للقضاء إلى المحامين المتطوعين والمتعاونين مع المكتب من خلال برنامج المساعدة القضائية، كما يحيل المكتب الشكاوى الوارده اليه إلى جهات الاختصاص ويتابعها لحلها.

واوضحت أن المكتب يتلقى شكاوى العاملات بالقطاع العام والحكومة  اللاتى يتعرضن إلى تعسف فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، ومنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية اجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ، وذلك   للحد من انتشار فيروس  "كورونا" ،حيث يرسل المكتب شكاوى العاملات الى الجهات المختصة  لدراستها و اتخاذ كافة الإجراءات .

كما يتلقي  المكتب أيضا  شكاوى الأحوال الشخصية ،وطلبات الضمان الاجتماعى ، وشكاوى العنف ضد المرأة، والميراث ،و يقدم المكتب الدعم النفسى والقانونى للمعنفات.


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السيدات المعيلات

كورونا

حظر التجوال

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