اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 08:20 ص
خالد صلاح
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القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 08:00 ص
القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا الجيش الأمريكى
أ ش أ

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أعلنت القوات الأمريكية المتمركزة فى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، لترتفع حصيلة الإصابات فى صفوفها إلى 16 حالة، وأوضحت قيادة القوات الأمريكية اليوم /الجمعة/ أنه جرى تأكيد إصابة جديدة فى قاعدة (أوسان) الجوية...وأكدت أنها تجرى تحقيقا فى كيفية الإصابة وعملية التطهير هناك، وفقا لما قالته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية.


وأكدت القوات الأمريكية سلسلة من الإصابات لليوم الثالث على التوالي، حيث اكتشفت حالة واحدة فى معسكر "كامب همفريز" فى مدينة بيونج تايك بإقليم كيونج كى خلال اليومين الماضيين

 

وقد أعلنت القوات الأمريكية المتمركزة فى البلاد حالة الطوارئ فى يوم 25 مارس؛ ما يعنى ضمان سلطة القادة لإصدار توجيهات ذات صلة وضرورة الامتثال.

 

وتحافظ القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية على مستوى خطورة "عالية" بجميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية وتطبق تدابير تحكم مختلفة لكبح انتشار الفيروس منذ يوم 25 فبراير.


كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة

أمريكا

كورونا

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