القبض على 20 ألف مخالف لقرار حظر التجول منذ تطبيقه الشهر الماضى بالعراق

أفادت قناة سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل لها، إن قيادة عمليات بغداد بالعراق أعلنت القبض على أكثر من 20 ألف مخالف لقرار الحظر المفروض بسبب وباء كورونا منذ تطبيقه في الشهر الماضي.
القبض على 20 ألف مخالف لقرار حظر التجول منذ تطبيقه الشهر الماضى بالعراقالجمعة، 03 أبريل 2020 08:57 م
حظر التجوال فى العراق
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