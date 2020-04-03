اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 10:31 م
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القبض على 20 ألف مخالف لقرار حظر التجول منذ تطبيقه الشهر الماضى بالعراق

الجمعة، 03 أبريل 2020 08:57 م
القبض على 20 ألف مخالف لقرار حظر التجول منذ تطبيقه الشهر الماضى بالعراق حظر التجوال فى العراق
ماجد تمراز

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أفادت قناة سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل لها، إن قيادة عمليات بغداد بالعراق أعلنت القبض على أكثر من 20 ألف مخالف لقرار الحظر المفروض بسبب وباء كورونا منذ تطبيقه في الشهر الماضي.


العراق

حظر التجول

كورونا

فيروس كورونا

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