اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 05:34 م
خالد صلاح
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الشيشان أول منطقة روسية تفرض منع التجول بسبب كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 04:04 م
الشيشان أول منطقة روسية تفرض منع التجول بسبب كورونا رمضان قديروف رئيس الشيشان
رويترز

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أصبحت الشيشان، فى جنوب روسيا، اليوم الجمعة، أول منطقة فى البلاد تفرض منع التجول ليلا فى محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد على الرغم من أنها لم تورد تقارير سوى عن 12 إصابة مؤكدة، وأثار نشطاء حقوقيون مخاوف حول طريقة تطبيق إجراءات العزل فى الجمهورية، التى يتم الإبلاغ عن انتهاكات عنيفة لحقوق الإنسان فيها على نحو منتظم، وتنفى السلطات الشيشانية هذه الادعاءات.
 
وقالت الجمهورية ذات الأغلبية المسلمة، إنها فرضت حظر التجول على الأشخاص والمركبات بين الساعة الثامنة مساء والثامنة صباحا، وأعلنت أنها ستغلق الحدود اعتبارا من الخامس من أبريل نيسان وتعلق النقل بطريق البر والجو وبالسكك الحديدية مع بقية أنحاء روسيا.
 
وقال رمضان قديروف رئيس الشيشان، المدعوم من الكرملين "لا يمكن إبعاد فيروس كورونا بأنصاف التدابير. من المهم كسر سلسلة انتقال العدوى".
 
واتخذت الشيشان، وجميع المناطق الروسية الأخرى تقريبا، إجراءات صارمة للعزل العام فى الأيام الاخيرة، حيث أغلقت المطاعم والمنشآت الرياضية وغيرها من الأماكن، وطلبت من السكان البقاء فى المنازل.
 
وظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى هذا الأسبوع تظهر فيها مجموعات من الرجال المتشحين بالسواد وبأيديهم هراوات بلاستيكية، مع مزاعم بأنهم يقومون بدوريات فى الأحياء لفرض تدابير العزل العام الجديدة.
 
وقال أوليج أورلوف عضو جماعة ميموريـال لحقوق الإنسان "فى كثير من الأماكن، بدأوا (الشرطة)، بناء على أوامر من قديروف، فى احتجاز كل من تصادف وجودهم بالخارج... إن هذا ضرب من الحماقة عندما يعتقل الناس معا فى غرفة واحدة فى ظل الحجر الصحي".
 

الشيشان

روسيه

حظر التجوال

كورونا

فيروس كورونا

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