الحكومة التونسية تقرر فرض ضرائب استثنائية إذا لم تجد موارد لمواجهة كورونا

ماجد تمراز

أفادت قناة سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها، أن رئيس الوزراء التونسي أكد أن السلطات قد تفرض ضرائب استثنائية على الشركات إذا لم تجد الحكومة موارد مالية كافية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

سجلت تونس 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 455، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 حالة وفقا لقناة الحدث. من جهة أخرى، قررت الرئاسة التونسية، الثلاثاء، تمديد الحظر الصحى العام لمدة أسبوعين حتى 19 أبريل.

وكانت وزارة الصحة التونسية سجلت 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، ليرتفع عدد الإصابات إلى 362، وقالت وزارة الصحة إن الوضع الوبائي يؤشر لانتشار سريع للفيروس.