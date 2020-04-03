اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 10:06 م
خالد صلاح
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البنك الدولى يخصص 100 مليون دولار لمساعدة أفغانستان فى مكافحة كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 10:00 م
البنك الدولى يخصص 100 مليون دولار لمساعدة أفغانستان فى مكافحة كورونا كورونا ارشيفية
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 خصص البنك الدولي نحو 100 مليون دولار لمساعدة أفغانستان في مكافحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.
وأفاد بيان البنك الدولي - وفق ما أوردته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم الجمعة - بأن هذه الحزمة هي جزء من مشروعات مخصصة للاستجابة في حالات الطوارئ ودعم الأنظمة الوطنية للتأهب في مجال الصحة العامة التابعة للبنك الدولي، لمساعدة أفغانستان على اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة للتهديد الذي يشكله كوفيد-19 وتعزيز استعدادها للصحة العامة.
وأضاف البيان أن حزمة "المسار السريع" الجديدة ستغطي جميع الأقاليم الأفغانية، البالغ عددها 34، وستعزز خدمات الرعاية الصحية الأساسية لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء أفغانستان.
ووفقا للبنك الدولي، فإن وزارة الصحة العامة الأفغانية هي المسؤولة عن تنفيذ هذه الخطة بدعم من وكالات الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، أكد مندوب البنك الدولي في أفغانستان هنري كيرالي أن البنك يقف بحزم مع حكومة أفغانستان وشعبها لمحاربة انتشار (كوفيد- 19) في البلاد.

البنك الدولي

كورونا

فيروس

افغانستان

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