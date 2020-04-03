اليوم السابع
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إزالة مبنى بكفر الشيخ أثناء فترة حظر التجوال

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:57 ص
إزالة مبنى بكفر الشيخ أثناء فترة حظر التجوال إزالة مبنى بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت قرية متبول التابعة لمركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، إزالة مبنى معد لإقامة عدد من المحال ومعرض للسيارات على الطريق الدولى الساحلى، كفر الشيخ – المحلة". 

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة من المهد من قبل بعض المواطنين، مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملك الدولة بكل قوة من المهد، مشدداً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وإيقاف أعماله وإزالة التعدى من المهد، مع تسليم الأرض لجهة الولاية.

كما شدد محافظ كفر الشيخ بالمرور المستمر والمتابعة من قبل رؤساء مراكز ومدن المحافظة، وجميع النواب، ورؤساء القرى، على جميع الأراضي الزراعية، وكذلك مخالفات البناء، كلٌ في نطاقه، والاستعداد والجاهزية لإزالة أي تعديات قد تحدث في هذه الفترة، بالتعاون والتنسيق المستمر، مع رجال الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ.

قال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، تم إزالة حالتى تعديات الأولى على محال معدة لإقامة معرض للسيارات على رافد الطريق الدولي الساحلى، والثانية إزالة التعديات من المهد على الأرض الزراعية بقرية متبول، على مساحة 4 قراريط، التابعة للجمعية الزراعية بأبو سعيد، حيث تم تنفيذ الإزالة كاملة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وتسليم الأرض لجهة الولاية، موجهاً نواب رئيس المدينة لشئون القرى، باليقظة التامة والتواصل المستمر مع رؤساء قرى مركز كفر الشيخ، لإزالة أى تعديات على الأرض الزراعية من المهد، تنفيذاً لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور أحمد الجوهرى، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وحامد ترك، رئيس قرية متبول، ومندوب الجمعية الزراعية، ومندوب حماية الأراضى.


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