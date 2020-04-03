اليوم السابع
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أوروبا تزيد تدابيرها الاحترازية مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بسبب كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 11:52 ص
أوروبا تزيد تدابيرها الاحترازية مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بسبب كورونا كورونا
كتبت: هناء أبو العز

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شددت  عدد من الدول الأوروبية،  إجراءاتها الاحترازية، لمواجهة  وباء كورونا، مع ارتفاع  عدد الإصابات والوفيات  في عموم القارة، وفي إطار التدابير المتخذة ضد وباء كورونا تتواصل الحظر الجزئي للتجوال في كل من صربيا، والجبل الأسود، وكرواتيا.

وفي صربيا بلغ عدد الوفيات أمس جراء كورونا 28 حالة، وارتفع عدد الإصابات إلى ألف و 60، حيث من المقرر أن يعقد رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش اجتماعاً طارئاً ، لبحث أتخاذ تدابير جديدة لمواجهة الوباء.

وفي كرواتيا بلغ عدد المصابين بكورونا 963 في حين بلغ عدد الوفيات 6 أشخاص، حيث أتخذت الحكومة حزمة تدابير اقتصادية للشركات في البلاد تدخل حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري.

وفي سلوفينيا بلغ عدد الإصابات 897 إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 16، وقررت الحكومة رصد ملياري يورو لمكافحة كورونا ، وطالبت المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.

وفي الجبل الأسود بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا 140 إصابة، بعد تسجيل 21 إصابة جديدة وفقاً لما أعلنه نائب مدير معهد الصحة في البلاد “سيناد بيجيتش”.

وفي النمسا أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات إلى 10 آلاف و859، والوفيات إلى 158، في حين بلغ عدد المتعافين في البلاد 749 شخصاً.


وفي التشيك، ارتفعت الإصابات إلى ثلاثة آلاف و805، والوفيات إلى 44، حيث أعلن وزير الصحة أدم فوجيتيش أن الحكومة طالبت بتمديد حالة الطوارئ إلى 11 أبريل، وفي بولندا وصل عدد الوفيات إلى 45، والإصابات ارتفعت إلى ألفين و 633.

 


كورونا

اوروبا

تدابير احترازية

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